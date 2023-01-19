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苗栗縣長鍾東錦初一、初二發新春福袋 寺廟行程確定

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今年應節設計兔年福袋，向民眾拜年。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今年應節設計兔年福袋，向民眾拜年。記者范榮達／攝影

備受期待的苗栗縣長鍾東錦、太太陳美琦初一（1月22日）及初二寺廟參拜祈福發送福袋，今天晚上微調行程，確定版出爐，縣府提醒民眾注意。

鍾東錦參拜祈福發兔年新春福袋行程，縣府規畫初一頭份市永貞宮上午7點30分、竹南鎮龍鳳宮8點、慈裕宮8點20分、苑裡鎮慈和宮9點10分、通霄鎮拱天宮10點、後龍鎮慈雲宮10點40分、苗栗市玉清宮11點10分、大明寺11點40分。

初二頭份市義民廟上午8點、斗煥坪大化宮8點20分、珊珠湖太陽宮8點40分、三灣鄉五穀廟9點、南庄鄉員林崇聖宮9點30分、永昌宮10點、大南埔文武宮10點30分。

陳美琦初一獅潭鄉義民廟上午8點30分、大湖鄉萬聖宮9點、卓蘭鎮峨崙廟9點50分、三義鄉五穀宮10點30分、銅鑼鄉武聖宮11點、西湖鄉五龍宮11點30分。

福袋 鍾東錦 兔年

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