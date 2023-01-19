竹市香山高中體育館漏水、鋼筋裸露 室內搭帳篷防下雨

新竹市香山高中體育館約20多年歷史，但建築結構問題多，不僅出現主柱中段裂損崩落傾斜、屋頂與牆面漏水導致水泥剝落和鋼筋外露等窘況，1樓保健室還得搭帳篷防「室內下小雨」。市長高虹安前天實地會勘，目前校方已經獲撥經費辦理耐震詳評，研議後續改善。

香山高中是新竹市香山區歷史悠久的指標學校，培養出許多優秀的射箭選手，是新竹市體育發展重點學校之一。校內體育館作為師生集會、運動場所，雖然整個活動空間都有經過整理，環境整潔乾淨，但場館建築「毛病不少」，讓校方人員頗感頭痛。

校長洪碧霜說，體育館約2、30年建物，可能是因老式建築設計未考慮周全，外牆可見磁磚剝落，室內3、4樓則有牆面斑駁、漏水導致鋼筋外露等狀況，尤其漏水問題「很難抓」，1樓保健室在辦公區搭起室內帳篷，避免突然下雨造成天花板漏水。

洪碧霜也強調，雖然建物結構問題多，但校方人員都有將環境整理乾淨，不致影響學生活動與學習品質，校方曾在十多年前辦理過建物耐震初期評估，當時耐震係數都在合格範圍內，但這幾年經歷過大大小小的地震，難免擔心結構會可能出現狀況。

高虹安昨天會同議員到香山高中體育館會勘，也有感建築物多處破損鏽蝕、年久失修，還有地下室地板滲水等問題，表示去年底上任後，市府已經補助校方進一步辦理耐震能力詳細評估作業，也已責請教育處持續協助，並完善香山高中通學步道環境。