中壢1號社宅超寬人行道 年後討論退縮側溝並增設車格

桃園中壢1號社宅去年11月開放入住後，周邊機能不斷被檢視，位在中山東路側標線型柏油路人行道，與車道難區分雖先前已加裝防撞桿，不過仍有附近居民認為住戶變多停車及道路空間需求增，加上社宅本就有規畫人行道，民代獲陳情希望相關單位協助改善；市府養護工程處表示，預計年後會再重新評估討論，朝道路側溝內縮增加行駛空間，並與交通局協議增設停車格方向討論。

中壢1號宅共計有957戶，入住率已超過8成，不過先前中山東路側的標線型人行道，不僅人行道字樣小，更是柏油鋪底未加裝防撞桿前，不少民眾會不慎騎到人行道空間。

議員黃崇真接獲民眾陳情表示，社宅住戶與日俱增，道路的流量需求及停車位需求都提高非常多，地下室車位使用規劃和使用率都有檢討空間，因此希望能夠將過多的空地重新規畫。

黃崇真說，據他了解桃市府住宅發展處沒有將此空地點交給養工處，因此希望相關單位能協助將人行道改善，並增設停車空間。

住宅發展處表示，該人行道空間為都市計畫道路，因此當初興建社宅時，社宅就有自動退縮並設鋪面人行道，而該長30公尺、寬7.5公尺空間設置為標線型人行道。

住發處說，過完年後會再辦理會勘，並辦理接管程序交由養工處做後續調整；養工處回應，一般要退縮須至少有1.5米以上的空間，將再討論是否編列預算施作實體避車彎人行道及遷移水溝；市府交通局也說，將待年後會勘與養工處一同討論評估增設汽機車格一事。