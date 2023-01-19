辣到流眼淚難下嚥…國小營養午餐油又辣 桃園教育局要求調整菜單

桃園市長張善政上任後，將在今年2月推動國中小營養午餐免費的政策，但八德區八德國小卻有家長在社群中反應，營養午餐菜色口味偏辣，同學難以下嚥，甚至辣到流眼淚，也有家長反應比以前更油。教育局表示，已要求下學期調整菜單，顧及全體師生的需求。

據社群網路出現的訊息表示，1月10日八德國小的營養午餐供應的麻婆豆腐及13日供應的辣子雞丁，同學不小心吃到辣椒，辣到流淚，甚至班上同學幾乎不吃；也有家長反映有幾次供應的泡菜也是偏辣，也比以前油。

市議員許家睿表示，營養午餐免費立意良善，但免費也要顧品質，盡量不要讓口味太極端，校方也應主動詢問並立即改進，才不會讓同學難以下吐。且近年因為疫情原物料上漲，每餐額度45元太少，市府應該加碼補助，提升品質。

八德國小校長林世娟說，低年級的班級確實有反應過菜色比較辣，營養師表示加一點辣是為了提高食慾。下學期會減少辣椒的使用，也會針對不同年級的需求調整口味，也請各班若發現菜色有異狀，即時反應學校，立即改善。

教育局體育保健科鄭卉坪表示，已向校長反應，需要顧及不吃辣同學的權益，並要求下學期要調整菜單，顧及全體師生的需求。