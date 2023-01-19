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漫長寒假24天 桃園愛心午餐不打烊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
寒假期間，桃園市教育局提供每日50元愛心午餐，讓弱勢學童也能溫飽。圖／桃園市教育局提供
寒假期間，桃園市教育局提供每日50元愛心午餐，讓弱勢學童也能溫飽。圖／桃園市教育局提供

寒假即將到來，桃園市教育局考量低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，無法於寒假期間供應學童用餐，自2012年開始辦理寒暑假愛心午餐政策，今年寒假也請學校與鄰近愛心店家或超商合作，提供每日50元愛心午餐，學童只要拿著學校發的餐券到指定的合作店家，都能兌換便當或等值午餐。

教育局表示，為持續照顧弱勢學童，已成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界愛心捐款，補助每位學生於寒暑假期間每日午餐費，今年寒假經各校申請計有4253位學生受惠，補助經費共510萬3600元。

教育局表示，今年高國中小學校的寒假自1月19日起至2月12日，含例假日總計24天，為了寒假期間持續提供午餐照顧經濟弱勢學童，依學校地區特性讓學童持餐券或以簽名方式至學校合作的商家領取餐點，其中136校與便利商店配合，29校與鄰近小吃店、快炒店、便當店等愛心商家合作，部分偏遠學校則提供米、麵條、罐頭等物資，讓學童能帶回去烹煮。

慈文國小校長林佩娟表示，學校今年共16名學生申請寒假愛心午餐，學童只要持學校客製化50元餐券，即可就近至學區內合作的超商兌換午餐，有17種超值營養組合餐可選擇，兼具營養及健康取向，也可避免由學童自行選搭品項，造成營養不均或糖分、熱量過高的疑慮。

接受補助的學生龍龍和小萍表示，漫漫長假因為有愛心午餐得以溫飽，讓他可以安心求學，在便利商店也可挑選自己想吃的餐點，不再擔心餓肚子，吃得營養又健康。

寒假 愛心 教育局 低收入戶

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