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竹市國民運動中心推智慧化跑步機 跑步更增趣味性

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府攜手教育部體育署等單位在竹光與新科2處國民運動中心推出「智慧化跑步機」，結合線上虛擬人物遊戲場景與跑步機連線，增添跑步趣味性。記者張裕珍／攝影
新竹市政府攜手教育部體育署等單位在竹光與新科2處國民運動中心推出「智慧化跑步機」，結合線上虛擬人物遊戲場景與跑步機連線，增添跑步趣味性。記者張裕珍／攝影

跑步運動容易讓人覺得枯燥乏味，新竹市政府攜手教育部體育署等單位在竹光與新科2處國民運動中心推出「智慧化跑步機」，結合線上虛擬人物遊戲場景與跑步機連線，不僅增添跑步趣味性，也能同時建構智慧化運動效能數據，邀請民眾踴躍體驗。

竹市府教育處處長童鳳嬌今天到竹光國民運動中心出席智慧化跑步機創新體驗記者會，她說，此項活動配合市政發展「三環步行城市」，希望讓一成不變的運動方式增添無限樂趣。

在市府、教育部體育署、宇康醫電股份有限公司、艾蒙特科技有限公司等單位聯手配合下，即日起至在新科國民運動中心、竹光國民運動中心的健身房都能體驗到這項智慧化跑步機活動，現場結合平板與感測器，讓跑者彷彿到了新竹17公里海岸線走跑。

市府教育處說明，民眾可先加入運動中心官方帳號掃描QR CODE，以APP體驗智慧化科技跑步，利用步態視覺化圖型、虛擬場景及物聯網技術，完整建構智慧化運動效能數據，可進一步了解運動者走跑運動使用時段、時間長度、強度及姿勢分析等。

成德高中田徑隊學生今天也受邀到運動中心體驗智慧化跑步機設備，學生施享詠是競走好手，今年在日本東京元旦競走錦標賽在高校男子組10公里競走也以45分13秒達到亞青賽參賽標準，他也認為跑步機多了遊戲設計可以互動，讓訓練更加有趣不枯燥。

市府教育處指出，為了提供運動者更好的運動課程和健康強化課表，民眾即日起至2月22日來體驗智慧化跑步機，只要完成指定步驟，就可於健身房櫃台兌換運動中心免費體驗劵，數量有限，送完為止。

3月1日起竹市府持續推廣全民運動，凡完成智慧化跑步機創新體驗指定步驟3次以上，就加碼送7-11超商禮券，限量1000張，送完為止。鼓勵市民朋友，養成規律運動人口，並營造友善運動環境服務。活動詳細訊息可至新竹市教育網查詢(https://www.hc.edu.tw/default.aspx)。

新竹市政府攜手教育部體育署等單位在竹光與新科2處國民運動中心推出「智慧化跑步機」，今天舉辦啟動儀式。記者張裕珍／攝影
新竹市政府攜手教育部體育署等單位在竹光與新科2處國民運動中心推出「智慧化跑步機」，今天舉辦啟動儀式。記者張裕珍／攝影
新竹市政府攜手教育部體育署等單位在竹光與新科2處國民運動中心推出「智慧化跑步機」，結合線上虛擬人物遊戲場景與跑步機連線，增添跑步趣味性。記者張裕珍／攝影
新竹市政府攜手教育部體育署等單位在竹光與新科2處國民運動中心推出「智慧化跑步機」，結合線上虛擬人物遊戲場景與跑步機連線，增添跑步趣味性。記者張裕珍／攝影
新竹市政府攜手教育部體育署等單位在竹光與新科2處國民運動中心推出「智慧化跑步機」，今天舉辦啟動儀式。記者張裕珍／攝影
新竹市政府攜手教育部體育署等單位在竹光與新科2處國民運動中心推出「智慧化跑步機」，今天舉辦啟動儀式。記者張裕珍／攝影

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