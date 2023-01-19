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竹2線、竹5線道路改善竣工 盼紓解湖口工業區交通

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣湖口鳳山工業區十字路口處增加左轉專用道、設儲車道，車道數從2線道擴增為4線道，改善後期盼有效紓解上下班壅塞。記者王淑君／攝影
竹縣湖口鳳山工業區十字路口處增加左轉專用道、設儲車道，車道數從2線道擴增為4線道，改善後期盼有效紓解上下班壅塞。記者王淑君／攝影

新竹縣湖口鄉竹2線，自湖口鄉公所起直達新豐鄉公所；以及竹5線自台1線起至湖口軍營，二路段全長4850公尺。因年久失修，新竹縣政府爭取前瞻計畫進行改善，內容包含調整標線、增設防撞軟桿、增左轉專用道及雙線道改為四線道等，總工程經費4800萬元，今天舉行竣工典禮，預期將是紓解湖口工業區交通的重要外環道。

縣府工務處長江良淵說，竹2線3K+900至5K+150，以及竹5線4K+000至7K+000，2路段都是高使用率的道路，因年久失修，道路品質低落，縣府爭取交通部公路總局前瞻計畫提升道路品質補助，獲總經費4800萬元，其中交通部補助4000萬、縣府配合款800萬，去年9月7日開工，同年12月28日完工，今年1月驗收完畢。

竹2線新湖路部分，連結湖口鄉行政中心（含火車站）與新豐鄉行政中心，是民生與經貿兼具的重要路段；除道路品質改善外，部分路段彎道因常有車輛跨越雙黃線誤闖對向車道，這回一併調整標線繪製，加大中央緩衝區域並增設防撞軟桿等，藉此減少交通意外的發生。

竹5線榮光路部分，自台1線起至湖口營區，通過湖口工業區2條主要幹道，上下班時段車流量大，除了道路品質不良，原雙線道設計使交通瓶頸路口無法快速紓解車潮；這次針對鳳山工業區十字路口處增加左轉專用道、設儲車道，將車道數從2線道擴增為4線道。

新竹縣長楊文科也與湖口鄉長吳淑君，竣工典禮後也前往鳳山工業區門口前，視察竹5線榮光路與中華路的十字路口改善狀況；楊文科也承諾將持續支持湖口鄉各項建設，過去還未完成的會繼續進行，讓湖口脫胎換骨。

新竹縣湖口鄉竹2線以及竹5線，二路段全長4850公尺改善竣工，今天舉行完工剪綵，預期將是紓解湖口工業區交通的重要外環道。記者王淑君／攝影
新竹縣湖口鄉竹2線以及竹5線，二路段全長4850公尺改善竣工，今天舉行完工剪綵，預期將是紓解湖口工業區交通的重要外環道。記者王淑君／攝影
竹5線榮光路，自台1線起至湖口營區，通過湖口工業區2條主要幹道，經工程改善後將車道數從2線道擴增為4線道。記者王淑君／攝影
竹5線榮光路，自台1線起至湖口營區，通過湖口工業區2條主要幹道，經工程改善後將車道數從2線道擴增為4線道。記者王淑君／攝影
新竹縣湖口鄉竹2線以及竹5線，二路段全長4850公尺改善竣工，今天由縣長楊文科（中）領軍舉行竣工典禮。記者王淑君／攝影
新竹縣湖口鄉竹2線以及竹5線，二路段全長4850公尺改善竣工，今天由縣長楊文科（中）領軍舉行竣工典禮。記者王淑君／攝影
新竹縣湖口鄉竹2線以及竹5線，二路段全長4850公尺改善竣工。記者王淑君／攝影
新竹縣湖口鄉竹2線以及竹5線，二路段全長4850公尺改善竣工。記者王淑君／攝影
竹5線榮光路，自台1線起至湖口營區，通過湖口工業區2條主要幹道，經工程改善後將車道數從2線道擴增為4線道。記者王淑君／攝影
竹5線榮光路，自台1線起至湖口營區，通過湖口工業區2條主要幹道，經工程改善後將車道數從2線道擴增為4線道。記者王淑君／攝影
竹縣湖口鳳山工業區十字路口處增加左轉專用道、設儲車道，車道數從2線道擴增為4線道，改善後期盼有效紓解上下班壅塞。記者王淑君／攝影
竹縣湖口鳳山工業區十字路口處增加左轉專用道、設儲車道，車道數從2線道擴增為4線道，改善後期盼有效紓解上下班壅塞。記者王淑君／攝影
新竹縣湖口鄉竹2線以及竹5線，二路段全長4850公尺改善竣工，今天由縣長楊文科（中）領軍，舉行完工剪綵。記者王淑君／攝影
新竹縣湖口鄉竹2線以及竹5線，二路段全長4850公尺改善竣工，今天由縣長楊文科（中）領軍，舉行完工剪綵。記者王淑君／攝影
竹縣湖口鳳山工業區十字路口處增加左轉專用道、設儲車道，車道數從2線道擴增為4線道，改善後期盼有效紓解上下班壅塞。記者王淑君／攝影
竹縣湖口鳳山工業區十字路口處增加左轉專用道、設儲車道，車道數從2線道擴增為4線道，改善後期盼有效紓解上下班壅塞。記者王淑君／攝影
新竹縣湖口鄉竹2線以及竹5線，二路段全長4850公尺改善竣工，今天舉行完工剪綵。記者王淑君／攝影
新竹縣湖口鄉竹2線以及竹5線，二路段全長4850公尺改善竣工，今天舉行完工剪綵。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科（中）、湖口鄉長吳淑君（右），以及縣府工務處長江良淵（左），前往湖口鳳山工業區門口前，視察竹5線榮光路與中華路的十字路口改善狀況。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科（中）、湖口鄉長吳淑君（右），以及縣府工務處長江良淵（左），前往湖口鳳山工業區門口前，視察竹5線榮光路與中華路的十字路口改善狀況。記者王淑君／攝影

新竹 車道 楊文科 車潮

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