桃園燈會水域燈區紫氣東來燈組 每30分鐘展魔幻燈光秀

2023桃園燈會將於2月1日至12日圍繞富岡小鎮開展，本次燈會展區位於富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘、富岡火車站及周邊街區，將會場打造成奇幻遊樂園。桃觀光旅遊局表示，「水域燈區」以圍繞民生池埤塘方式布展，打造成水景與燈光共舞的浪漫之地，水面上的「紫氣東來」、埤塘步道的「竹光」、「七彩大道」、「樂福光廊」、「鶴新春」，及環湖光環境，展現桃園埤塘特色之美。

觀旅局長周柏吟指出，水面燈組「紫氣東來」為漂浮在水面上的雙層巨大漂浮燈球，金屬骨架結合LED燈組，中心以編織線呈現色彩效果，浮球與水面的倒影成為虛實並進的奇妙畫面，閃爍著雙色星芒，宛如一顆漂浮在星空中的寶石，每30分鐘會展演90秒的「魔幻聲光秀」。

而楊梅富岡有國寶級竹藝大師戴阿爐，燈會也利用竹子製作出「竹光」燈組，竹子洞口透出燈光，竹製物件與燈光的連結，喚醒人們與自然的對話。環湖步道上另設置了七彩大道、樂福光廊、鶴新春等步道燈組，走一趟環湖步道，可帶來新年好運氣。