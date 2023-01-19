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桃園燈會水域燈區紫氣東來燈組 每30分鐘展魔幻燈光秀

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2023桃園燈會將於2月1日至12日圍繞富岡小鎮開展，水面燈「紫氣東來」每30分鐘會展演90秒的「魔幻聲光秀」。圖／觀旅局提供
2023桃園燈會將於2月1日至12日圍繞富岡小鎮開展，水面燈「紫氣東來」每30分鐘會展演90秒的「魔幻聲光秀」。圖／觀旅局提供

2023桃園燈會將於2月1日至12日圍繞富岡小鎮開展，本次燈會展區位於富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘、富岡火車站及周邊街區，將會場打造成奇幻遊樂園。桃觀光旅遊局表示，「水域燈區」以圍繞民生池埤塘方式布展，打造成水景與燈光共舞的浪漫之地，水面上的「紫氣東來」、埤塘步道的「竹光」、「七彩大道」、「樂福光廊」、「鶴新春」，及環湖光環境，展現桃園埤塘特色之美。

觀旅局長周柏吟指出，水面燈組「紫氣東來」為漂浮在水面上的雙層巨大漂浮燈球，金屬骨架結合LED燈組，中心以編織線呈現色彩效果，浮球與水面的倒影成為虛實並進的奇妙畫面，閃爍著雙色星芒，宛如一顆漂浮在星空中的寶石，每30分鐘會展演90秒的「魔幻聲光秀」。

而楊梅富岡有國寶級竹藝大師戴阿爐，燈會也利用竹子製作出「竹光」燈組，竹子洞口透出燈光，竹製物件與燈光的連結，喚醒人們與自然的對話。環湖步道上另設置了七彩大道、樂福光廊、鶴新春等步道燈組，走一趟環湖步道，可帶來新年好運氣。

觀旅局也說，為串聯各燈區在附近街道上擺設的燈籠，原設計以長短交錯層次感方式掛設，然民眾反應此種編排方式會引發不吉利聯想全數改為2盞1串，代表「好事成雙、雙雙對對」的喜氣意象，目前已修改完成，拆除的燈籠也將提給桃園火車站旅遊服務中心布置及現場帳篷裝飾等方式使用。

2023桃園燈會將於2月1日至12日圍繞富岡小鎮開展，「水域燈區」以圍繞民生池埤塘方式布展，水面燈「紫氣東來」、埤塘步道的環湖光環境，展現桃園埤塘特色之美。圖／觀旅局提供
2023桃園燈會將於2月1日至12日圍繞富岡小鎮開展，「水域燈區」以圍繞民生池埤塘方式布展，水面燈「紫氣東來」、埤塘步道的環湖光環境，展現桃園埤塘特色之美。圖／觀旅局提供

桃園 燈會 火車站

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