苗栗列管回收業者總清查 2天共查獲6家有缺失要求改善

苗栗縣環保局會同相關單位針對縣內列管的應回收廢棄物業者，連續兩天啟動聯合稽查專案，昨天查獲3家有缺失，今天第二天稽查行動又查獲3家有缺失，都要求業者進行改善，春節後將展開複查，掌握改善情況並督促業者確實遵守相關規定。

苗栗縣環保局指出，近來縣內回收業火警事故頻傳，並有一名老翁在非法回收廠內因火警身亡，縣長鍾東錦指示啟動回收業聯合稽查專案，召集環保局、工商發展處、消防局、警察局，針對縣內26家列管回收業者進行聯合稽查。

稽查項目包括回收廠是否依規定分類貯存資源回收維持作業環境順暢、作業場地內外環境是否整潔衛生，噪音震動、異味、環境衛生汙染源管理情況，還有緊急照明、消防設備及攝影監視器材等，首日稽查20家，發現3家有缺失。

今天再針對三灣、苑裡、公館、銅鑼等6家回收處理業者進行稽查，結果又有3家業者查獲缺失，缺失事項包括消防水泵浦緊急發電機故障待修、回收物貯存區中文標示脫落、消防自動報信系統斷線等，其餘3家業者都符合各項規定。