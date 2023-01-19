快訊

在野提案全掰了！立院三讀中央政府總預算 刪減300億

中職／再添猛將！林益全轉隊統一獅 雙方簽訂一年約

獨／長官一聲令下 新竹基層醫護嘆：被迫取消春節行程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗列管回收業者總清查 2天共查獲6家有缺失要求改善

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣環保局會同相關單位針對縣內列管的應回收廢棄物回收業者啟動聯合稽查專案，兩天來共查獲6家業者有缺失，要求改善。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣環保局會同相關單位針對縣內列管的應回收廢棄物回收業者啟動聯合稽查專案，兩天來共查獲6家業者有缺失，要求改善。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣環保局會同相關單位針對縣內列管的應回收廢棄物業者，連續兩天啟動聯合稽查專案，昨天查獲3家有缺失，今天第二天稽查行動又查獲3家有缺失，都要求業者進行改善，春節後將展開複查，掌握改善情況並督促業者確實遵守相關規定。

苗栗縣環保局指出，近來縣內回收業火警事故頻傳，並有一名老翁在非法回收廠內因火警身亡，縣長鍾東錦指示啟動回收業聯合稽查專案，召集環保局、工商發展處、消防局、警察局，針對縣內26家列管回收業者進行聯合稽查。

稽查項目包括回收廠是否依規定分類貯存資源回收維持作業環境順暢、作業場地內外環境是否整潔衛生，噪音震動、異味、環境衛生汙染源管理情況，還有緊急照明、消防設備及攝影監視器材等，首日稽查20家，發現3家有缺失。

今天再針對三灣、苑裡、公館、銅鑼等6家回收處理業者進行稽查，結果又有3家業者查獲缺失，缺失事項包括消防水泵浦緊急發電機故障待修、回收物貯存區中文標示脫落、消防自動報信系統斷線等，其餘3家業者都符合各項規定。

環保局表示，兩天來共查獲6家業者有缺失須改善，預計春節後進行複查，未來將持續列管各業者並不定期派員稽查，督促業者確實遵守相關規定。

苗栗縣環保局會同相關單位針對縣內列管的應回收廢棄物回收業者啟動聯合稽查專案，兩天來共查獲6家業者有缺失，要求改善。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣環保局會同相關單位針對縣內列管的應回收廢棄物回收業者啟動聯合稽查專案，兩天來共查獲6家業者有缺失，要求改善。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 春節 資源回收 鍾東錦

延伸閱讀

迎新賀歲 鍾東錦走訪各局處發放福袋

鍾東錦發福袋…孕婦雙份還有紅包 期勉人在公門好修行

苗栗縣長鍾東錦首發新春福袋 夫人陳美琦當分身

回收廠大火釀公安疑慮 苗縣查獲3列管業者有缺失

相關新聞

桃園燈會水域燈區紫氣東來燈組 每30分鐘展魔幻燈光秀

2023桃園燈會將於2月1日至12日圍繞富岡小鎮開展，本次燈會展區位於富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘、富岡火車站及...

苗栗列管回收業者總清查 2天共查獲6家有缺失要求改善

苗栗縣環保局會同相關單位針對縣內列管的應回收廢棄物業者，連續兩天啟動聯合稽查專案，昨天查獲3家有缺失，今天第二天稽查行動...

高鐵新竹站日湧2萬旅運人次 楊文科今視察春節交通疏運

高鐵新竹站每日約2萬旅運人次進出，因應即將到來的春節連假，新竹縣長楊文科今早率領縣府團隊前往視察高鐵加開班次疏運，以及高...

返鄉、逛街更方便 新竹市這2處停車場明天起開放停車

明天即將展開為期10天的農曆春節假期，新竹市政府交通處指出，新竹車站後站的「停一停車場」，以及舊城區的「民眾活動中心停車...

竹市消防慶119消防節 消防局長、義消總隊長帶頭捐熱血

今天是119消防節，新竹市消防局、新竹市義消總隊與新竹捐血中心趁消防節攜手舉辦「挺身熱血！鳳凰傳愛！」捐血活動，消防局長...

疫情趨緩人手仍不足 桃園公車駕駛至少缺50人

疫情期間，桃園公車乘車需求減少大幅減班，導致公車駕駛員嚴重流失，雖然如今疫情趨緩，公車乘車需求回升，但客運業者卻面臨無人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。