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高鐵新竹站日湧2萬旅運人次 楊文科今視察春節交通疏運

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（左2）今早率領縣府團隊前往視察高鐵新竹站及高鐵站外計程車、客運等大眾運輸接駁情形。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科（左2）今早率領縣府團隊前往視察高鐵新竹站及高鐵站外計程車、客運等大眾運輸接駁情形。記者王淑君／攝影

高鐵新竹站每日約2萬旅運人次進出，因應即將到來的春節連假，新竹縣長楊文科今早率領縣府團隊前往視察高鐵加開班次疏運，以及高鐵站外計程車、客運等大眾運輸接駁情形，並發送新竹縣吉祥物皮皮獅紅包袋給春節執勤的員警、計程車、公車駕駛及站內乘客，同時了解高鐵站前科技執法的作為。

楊文科今早偕同縣府交旅處、警察局視察高鐵新竹站及周邊道路春節疏運情形，他提醒，除了要維持疏運順暢外，防疫清消工作也要持續把關；開車返鄉或出遊民眾，注意行車前檢查，也要避免疲勞駕駛。

高鐵新竹站表示，春節連假期間，1月18日至1月30日，台灣高鐵預計全線共加開454班次，包含南下193班、北上261班，13天總計提供2269班次列車旅運服務，疏運返鄉及出遊人潮。

縣府交旅處長游志祥說，春節期間，民眾可從高鐵新竹站搭乘免費公車接駁到新埔九芎湖、六福村主題遊樂園等竹縣熱門景點，另外也有台灣好行獅山線、觀霧線提供接駁服務。

此外提醒遊客，春節假期竹縣計程車費率將按原價加收30％；期間將從1月19日凌晨0點起，一直到1月29日晚間12點整，共計11天。

縣警局提醒，春節期間高鐵周邊路口將進行交通疏運管制，高鐵新竹站4號出口前引道將進行科技執法，該處只開放旅客下車，車輛停留時間不超過3分鐘，若要接人則必須到高鐵7路才能上車，提醒民眾多加留意。

新竹縣長楊文科（中）今帶隊視察春節交通疏運情形。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科（中）今帶隊視察春節交通疏運情形。記者王淑君／攝影
春節假期期間，新竹縣計程車費率將按原價加收30％。記者王淑君／攝影
春節假期期間，新竹縣計程車費率將按原價加收30％。記者王淑君／攝影
春節期間民眾可從高鐵新竹站搭乘免費公車接駁到竹縣熱門景點。記者王淑君／攝影
春節期間民眾可從高鐵新竹站搭乘免費公車接駁到竹縣熱門景點。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科（左2）視察春節疏運，並了解高鐵站前科技執法的作為。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科（左2）視察春節疏運，並了解高鐵站前科技執法的作為。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科（中）發送新竹縣吉祥物皮皮獅紅包袋給春節執勤的員警、計程車、公車駕駛及高鐵站內乘客，同時了解高鐵站前科技執法的作為。。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科（中）發送新竹縣吉祥物皮皮獅紅包袋給春節執勤的員警、計程車、公車駕駛及高鐵站內乘客，同時了解高鐵站前科技執法的作為。。記者王淑君／攝影
春節期間民眾可從高鐵新竹站搭乘免費公車接駁到竹縣熱門景點。記者王淑君／攝影
春節期間民眾可從高鐵新竹站搭乘免費公車接駁到竹縣熱門景點。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科今早率領縣府團隊前往視察高鐵新竹站及高鐵站外計程車、客運等大眾運輸接駁情形。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科今早率領縣府團隊前往視察高鐵新竹站及高鐵站外計程車、客運等大眾運輸接駁情形。記者王淑君／攝影

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