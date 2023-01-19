高鐵新竹站日湧2萬旅運人次 楊文科今視察春節交通疏運

高鐵新竹站每日約2萬旅運人次進出，因應即將到來的春節連假，新竹縣長楊文科今早率領縣府團隊前往視察高鐵加開班次疏運，以及高鐵站外計程車、客運等大眾運輸接駁情形，並發送新竹縣吉祥物皮皮獅紅包袋給春節執勤的員警、計程車、公車駕駛及站內乘客，同時了解高鐵站前科技執法的作為。

楊文科今早偕同縣府交旅處、警察局視察高鐵新竹站及周邊道路春節疏運情形，他提醒，除了要維持疏運順暢外，防疫清消工作也要持續把關；開車返鄉或出遊民眾，注意行車前檢查，也要避免疲勞駕駛。

高鐵新竹站表示，春節連假期間，1月18日至1月30日，台灣高鐵預計全線共加開454班次，包含南下193班、北上261班，13天總計提供2269班次列車旅運服務，疏運返鄉及出遊人潮。

縣府交旅處長游志祥說，春節期間，民眾可從高鐵新竹站搭乘免費公車接駁到新埔九芎湖、六福村主題遊樂園等竹縣熱門景點，另外也有台灣好行獅山線、觀霧線提供接駁服務。

此外提醒遊客，春節假期竹縣計程車費率將按原價加收30％；期間將從1月19日凌晨0點起，一直到1月29日晚間12點整，共計11天。

縣警局提醒，春節期間高鐵周邊路口將進行交通疏運管制，高鐵新竹站4號出口前引道將進行科技執法，該處只開放旅客下車，車輛停留時間不超過3分鐘，若要接人則必須到高鐵7路才能上車，提醒民眾多加留意。