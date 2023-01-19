返鄉、逛街更方便 新竹市這2處停車場明天起開放停車

明天即將展開為期10天的農曆春節假期，新竹市政府交通處指出，新竹車站後站的「停一停車場」，以及舊城區的「民眾活動中心停車場」將於明天（20日）起開放停車，提供民眾返鄉停車轉乘，也舒緩舊城區停車位一位難求窘境，讓民眾春節假期出遊、走春，更加便利。

市府交通處表示，南大路上的後站停車場過去因後站夜市留下設施，讓停車空間無法充分利用，且周邊人行道不連續又因花台阻隔未和停車場順平，造成民眾進出不便。

市府在去年2022年辦理停車場改善工程，將周邊人行道新增194公尺長度，打除既有花台調整人行道寬度4至7公尺，停車空間增加小客車81席，總計有337席，提供民眾後站轉乘接送時更舒適停車及步行環境。

另，位於武昌郵局對面的民眾活動中心長期閒置，周邊商家林立，停車一位難求，屢有民眾陳情希望設置停車場。交通處也在去年辦理停車場工程，提供小客車位28席。而民眾活動中心緊鄰目前正熱鬧舉行的年貨大街，可提供春節期間逛街民眾停車。

交通處補充，新竹市後站及民眾活動中心二處停車場明天起開放停車，進出皆採智慧車牌辨識系統，24小時營運，可縮短進出場時間。另因應春節期間車潮，市府已請營運商加派人力加強疏導，也呼籲民眾依現場指揮人員停車，避免造成周邊交通堵塞。