疫情趨緩人手仍不足 桃園公車駕駛至少缺50人

疫情期間，桃園公車乘車需求減少大幅減班，導致公車駕駛員嚴重流失，雖然如今疫情趨緩，公車乘車需求回升，但客運業者卻面臨無人開車窘況。市府交通局今天表示，今年度仍持續編列經費，客運駕駛每月可加薪6000元，此外也將逐年檢討市區公車路線營運績效，盼協助業者留才、穩定經營。

受疫情影響，民眾出門減少搭公車，減班、停開造成駕駛收入縮減，紛紛求去，雖然現在疫情好轉，運量、班次恢復8成以上，但願意上班的駕駛不多，客運面臨駕駛荒、調度困難。

交通局統計，2020年市區公車駕駛員人數為902人，2021年僅有830人，市府去年推出紓困補助計畫，雖微幅增加至842人，但仍有50人以上缺額，客運業者調度仍有難度。

交通局長張新福今天表示，為協助業者招募、留住駕駛員人力，交通局延續去年市區公車駕駛薪資補貼計畫，今年度編列4320萬元經費，給每位登記於桃園市的客運駕駛每月4000元薪資補貼，再加上客運業者每月所收補貼款中提撥給駕駛2000元的薪資補助，每位駕駛今年每月仍可加薪6000元，盼讓更多人願意投入客運業服務。

張新福表示，除了提供公車駕駛員薪資補貼，市府也會逐年檢討市區公車路線的營運績效，將經營績效不佳和營運虧損路線轉型為幸福小黃路線，並藉由大數據及手機信令資料分析，發掘潛力路線，填補公車路網縫隙缺口，提升公車搭乘需求，達到「撐住客運、找回駕駛員、提高公車使用率」等3大目標，實質協助業者。