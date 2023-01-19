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春節連假前最後上班日 民眾搶到苗栗苑裡公所索取免費春聯

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮公所免費提供由書法家尤俊明題字的限量春聯，也吸引許多民眾趁最後一天的上班日到鎮公所索取。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮公所免費提供由書法家尤俊明題字的限量春聯，也吸引許多民眾趁最後一天的上班日到鎮公所索取。記者吳傑沐／攝影

今天是春節連假前，公務機關最後一天上班日，苗栗縣苑裡鎮公所透過臉書粉絲專頁，今天上午發布鎮公所春節期間相關「民眾服務」公告，由書法家尤俊明題字的限量春聯，也吸引許多民眾趁最後一天的上班日到鎮公所索取。

公所表示，相關民眾服務公告有112年1月19日 ～1月21日為期三天，為方便民眾採買年貨，上午7點到下午2點，市區為公路 、天下路以東及信義路以西，禁止汽車通行。

社區巴士從1月20日起至1月27日停駛；老人文康中心從1月20日起至1月29日休館；苑裡濱海藝文中心及圖書館從1月20起至1月28日休館，休館期間，如欲還書之民眾，請將圖書逕投「還書箱 」即可，該期間不計逾期天數。

另外，公立納骨塔的生命紀念館及敬心館從1月22起至1月26日休館，如欲辦理選位、晉塔、遷出、百日對年、起掘等事項，請於1月21日下午16:00 前或 1月29日後辦理。1月27日 ( 初六 ) 以後，祭拜用品請 放置戶外祭拜桌，感謝配合。

春節 紀念館 圖書館

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