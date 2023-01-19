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通霄鐵路平交道旁出現海盜船溜滑梯 春假後開放體驗
苗栗縣通霄鎮通西里向台電公司通霄電廠爭取睦鄰回饋金，並由台鐵公司撥用土地，在通霄車站南側的鐵路平交道旁規畫小型公園遊憩區，設置新穎的海盜船溜滑梯，目前主體設施已完工，可惜的是，因尚未驗收，且花木立圍還未栽植，難以搶在春節連假開放體驗。
通西里長李開勳表示，這座小型公園遊憩區並非縣府推廣的一鄉鎮一公園計畫，總經費約530萬元，悉數由台電公司敦親睦鄰的回饋金支應，用地則是由台鐵公司撥用，就位在通霄火力發電廠前方的鐵路平交道西側；為避免兒童遊憩中跑到平交道發生危險，另設計以花木來做立體圍牆來防堵。
他說，去年10月間動工，目前海盜船溜滑梯及一體成形、厚達15公分軟彈地板已完工，攸關安全性的立圍花木還未栽植，且尚未驗收，只能等到過完年一切就緒後才能開放民眾體驗。
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