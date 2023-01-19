快訊

過年夯買2000萬超級紅包…他拜武廟後 刮中首個「200萬+賓士休旅車」

直播／較上周降20.4%！今增18,024本土確診 390境外、48病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通霄鐵路平交道旁出現海盜船溜滑梯 春假後開放體驗

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
新穎的海盜船溜滑梯，目前主體設施已完工，因尚未驗收，且花木立圍還未栽植，難以搶在春節連假開放民眾體驗。記者吳傑沐／攝影
新穎的海盜船溜滑梯，目前主體設施已完工，因尚未驗收，且花木立圍還未栽植，難以搶在春節連假開放民眾體驗。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣通霄鎮通西里向台電公司通霄電廠爭取睦鄰回饋金，並由台鐵公司撥用土地，在通霄車站南側的鐵路平交道旁規畫小型公園遊憩區，設置新穎的海盜船溜滑梯，目前主體設施已完工，可惜的是，因尚未驗收，且花木立圍還未栽植，難以搶在春節連假開放體驗。

通西里長李開勳表示，這座小型公園遊憩區並非縣府推廣的一鄉鎮一公園計畫，總經費約530萬元，悉數由台電公司敦親睦鄰的回饋金支應，用地則是由台鐵公司撥用，就位在通霄火力發電廠前方的鐵路平交道西側；為避免兒童遊憩中跑到平交道發生危險，另設計以花木來做立體圍牆來防堵。

他說，去年10月間動工，目前海盜船溜滑梯及一體成形、厚達15公分軟彈地板已完工，攸關安全性的立圍花木還未栽植，且尚未驗收，只能等到過完年一切就緒後才能開放民眾體驗。

這座小型公園遊憩區經費是來自台電公司通霄電廠睦鄰回饋金，並由台鐵公司爭取撥用土地使用。記者吳傑沐／攝影
這座小型公園遊憩區經費是來自台電公司通霄電廠睦鄰回饋金，並由台鐵公司爭取撥用土地使用。記者吳傑沐／攝影

溜滑梯 台電 台鐵

延伸閱讀

3米多寬路幅不敷使用 通霄灣下庄鐵路平交道年後拓寬

通霄垃圾掩埋場用「底渣」整地 新任鎮長張可欣喊卡

沒錢重新修繕？ 苗栗縣通霄游泳池原訂元旦開放喊卡

通霄首場跨年電子音樂祭 2023元旦通霄海水浴場迎日出

相關新聞

返鄉、逛街更方便 新竹市這2處停車場明天起開放停車

明天即將展開為期10天的農曆春節假期，新竹市政府交通處指出，新竹車站後站的「停一停車場」，以及舊城區的「民眾活動中心停車...

竹市消防慶119消防節 消防局長、義消總隊長帶頭捐熱血

今天是119消防節，新竹市消防局、新竹市義消總隊與新竹捐血中心趁消防節攜手舉辦「挺身熱血！鳳凰傳愛！」捐血活動，消防局長...

疫情趨緩人手仍不足 桃園公車駕駛至少缺50人

疫情期間，桃園公車乘車需求減少大幅減班，導致公車駕駛員嚴重流失，雖然如今疫情趨緩，公車乘車需求回升，但客運業者卻面臨無人...

春節連假前最後上班日 民眾搶到苗栗苑裡公所索取免費春聯

今天是春節連假前，公務機關最後一天上班日，苗栗縣苑裡鎮公所透過臉書粉絲專頁，今天上午發布鎮公所春節期間相關「民眾服務」公...

通霄鐵路平交道旁出現海盜船溜滑梯 春假後開放體驗

苗栗縣通霄鎮通西里向台電公司通霄電廠爭取睦鄰回饋金，並由台鐵公司撥用土地，在通霄車站南側的鐵路平交道旁規畫小型公園遊憩區...

康濟吊橋整修亮化水岸光影 春遊南庄愈夜愈美麗

交通部觀光局參山國家風景區管理處歷經3個多月整修，完成苗栗南庄康濟吊橋周邊環境整修，「光之森木」老樹投影、入口意象營造以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。