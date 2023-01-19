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迎新賀歲 鍾東錦走訪各局處發放福袋

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
鍾東錦到環保局賀新春、慰勉員工辛勞，逐一發放福袋給大家。記者胡蓬生／攝影
鍾東錦到環保局賀新春、慰勉員工辛勞，逐一發放福袋給大家。記者胡蓬生／攝影

春節連假明天開始，苗栗縣長鍾東錦上午走訪各局處向員工恭賀新春，並逐一發放福袋慰勉大家一年來的辛勞，各單位人員歡迎縣長來賀歲，開心領取福袋並合影；苗栗縣政府今年製作3萬個10元硬幣的「福兔迎春」福袋，鍾東錦大年初一、初二到縣內各大宮廟參香，也將發放給民眾。

鍾東錦上午由副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山等人陪同，率先造訪衛生局，對近幾年大家投注心力防疫及各項業務的表現和辛勞表達肯定，衛生局員工拿出的春聯書寫的是「拒絕電子菸」、「無菸環境」等衛生宣導標語，鍾東錦見了打趣說，還好他沒有抽菸的習慣，否則還真不敢進來，他祝福大家新春愉快，相信疫情也終將遠離。

隨後轉往環保局感謝員工辛勞，鑑於日前發生非法資源回收廠火警意外，尤其有些老人家習慣將資源回收物堆置家中，如果不慎發生火警容易造成傷亡，堆置過多也易引發鄰居怨言，鍾東錦期勉環保局同仁辛苦一點，與消防、警察局等單位協助改善，此外也有業者在特定時間會有違反環保法規行為，盼接到鄉親反映加強稽查。

縣府表示，鍾縣長年初一、初二規畫寺廟參拜及發放福袋行程，年初一分別前往頭份永貞宮、竹南龍鳳宮、慈裕宮及苑裡慈和宮、通霄拱天宮、後龍慈雲宮及苗栗玉清宮、大明寺；初二規畫在頭份義民廟、大化宮、太陽宮、三灣五穀廟、南庄崇聖宮、永昌宮、文武宮等地。

苗栗縣長鍾東錦到環保局賀新春、慰勉員工辛勞，逐一發放福袋給大家，隨後並合影留念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦到環保局賀新春、慰勉員工辛勞，逐一發放福袋給大家，隨後並合影留念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午到各局處向員工恭賀新春並發放福袋、合影，首站到衛生局慰勉大家的辛勞。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午到各局處向員工恭賀新春並發放福袋、合影，首站到衛生局慰勉大家的辛勞。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午到各局處向員工恭賀新春並發放福袋、合影，首站到衛生局慰勉大家的辛勞。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午到各局處向員工恭賀新春並發放福袋、合影，首站到衛生局慰勉大家的辛勞。記者胡蓬生／攝影
衛生局人員開心展示領取到的兔年福袋。記者胡蓬生／攝影
衛生局人員開心展示領取到的兔年福袋。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 衛生局 福袋

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