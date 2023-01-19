快訊

過年夯買2000萬超級紅包…他拜武廟後 刮中首個「200萬+賓士休旅車」

直播／較上周降20.4%！今增18,024本土確診 390境外、48病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

康濟吊橋整修亮化水岸光影 春遊南庄愈夜愈美麗

中央社／ 苗栗縣19日電
苗栗縣南庄鄉「康濟吊橋」最近完成周邊環境美化、提升服務設施及整體夜間環境營造，打造出浪漫的光影氛圍。圖／參山國家風景區管理處提供
苗栗縣南庄鄉「康濟吊橋」最近完成周邊環境美化、提升服務設施及整體夜間環境營造，打造出浪漫的光影氛圍。圖／參山國家風景區管理處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處歷經3個多月整修，完成苗栗南庄康濟吊橋周邊環境整修，「光之森木」老樹投影、入口意象營造以及橋墩彩繪，目前已完工啟用，為在地觀光營造夜間亮點。

參山國家風景區管理處長曹忠猷今天透過新聞稿表示，康濟吊橋是遊客造訪南庄的熱門打卡景點，為強化橋體與夜間照明，編列新台幣600餘萬元，進行吊橋及周邊環境美化、服務設施提升及整體夜間環境營造工程，於去年底全面完工，目前已正式對外開放。

相關設施除了4座橋墩彩繪以及茶席區域由沙清華老師繪製「中港溪風光」壁畫外，還有「情人燈橋」，在橋面兩側增設嵌燈營造夜間照明氛圍與安全性；「銀河公園」在南江水岸運用動線兩側及節點，增設情境照明強化夜間景緻；「星光程院」吧檯區則可遠眺康濟吊橋及南庄十三間老街燈火通明景色等，讓康濟吊橋成為南庄夜間新亮點。

「康濟吊橋」位於苗栗縣南庄鄉，2009年興建，參山處於2019年編列1600萬元修復吊橋，並在2020年重新啟用；橋體總長154公尺、寬1.5公尺，為連結南庄十三間老街與南江老街路徑之一，民眾漫步橋上可眺望南庄山城風貌與中港溪上游景色。

參山處表示，康濟吊橋周邊景點，包括南庄老街、洗衫坑、桂花巷石階、十三間老街、東村宿舍歷史建築、竹雞公園、鳥窩窩公共會所、串門子廣場等，藉由此次環境營造、亮化工程，串聯中港溪兩岸並增設光環境等設施，提供居民、遊客夜晚也能安心趣遊南庄，歡迎遊客在春節假期親子同行漫遊南庄慢城。

南庄 吊橋 老街

延伸閱讀

苗栗南庄康濟吊橋美化、夜間照明完工 增添光影浪漫氛圍

三灣落羽松附近林地將法拍 執行署提醒把握機會撿好康

大溪最長中庄吊橋春節前啟用 新景點春節旅遊好去處

高科大男學生墜橋亡 檢方今相驗結果出爐

相關新聞

返鄉、逛街更方便 新竹市這2處停車場明天起開放停車

明天即將展開為期10天的農曆春節假期，新竹市政府交通處指出，新竹車站後站的「停一停車場」，以及舊城區的「民眾活動中心停車...

竹市消防慶119消防節 消防局長、義消總隊長帶頭捐熱血

今天是119消防節，新竹市消防局、新竹市義消總隊與新竹捐血中心趁消防節攜手舉辦「挺身熱血！鳳凰傳愛！」捐血活動，消防局長...

疫情趨緩人手仍不足 桃園公車駕駛至少缺50人

疫情期間，桃園公車乘車需求減少大幅減班，導致公車駕駛員嚴重流失，雖然如今疫情趨緩，公車乘車需求回升，但客運業者卻面臨無人...

春節連假前最後上班日 民眾搶到苗栗苑裡公所索取免費春聯

今天是春節連假前，公務機關最後一天上班日，苗栗縣苑裡鎮公所透過臉書粉絲專頁，今天上午發布鎮公所春節期間相關「民眾服務」公...

通霄鐵路平交道旁出現海盜船溜滑梯 春假後開放體驗

苗栗縣通霄鎮通西里向台電公司通霄電廠爭取睦鄰回饋金，並由台鐵公司撥用土地，在通霄車站南側的鐵路平交道旁規畫小型公園遊憩區...

康濟吊橋整修亮化水岸光影 春遊南庄愈夜愈美麗

交通部觀光局參山國家風景區管理處歷經3個多月整修，完成苗栗南庄康濟吊橋周邊環境整修，「光之森木」老樹投影、入口意象營造以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。