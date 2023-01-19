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新竹年貨大街開跑至29日 東門形象商圈喜迎逛街人潮

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹年貨大街昨天開跑，攤位種類多元。記者張裕珍／攝影
新竹年貨大街昨天開跑，攤位種類多元。記者張裕珍／攝影

新竹年貨大街睽違4年於昨天日開跑，大街內南北貨、小吃、糖果、春聯等傳統應景商品應有盡有，吸引不少民眾相約逛街。市府今天指出，即日起至1月29日，新竹市舊城區年貨大街於武昌街、東前街、東門街、復興路舉辦，時間為每日上午8時起陸續營業至晚間10時，歡迎市民朋友體驗熱鬧的年節氣氛。

市長高虹安表示，新竹年貨大街2019年舉辦後，受疫情影響已多年未舉辦，這次年貨大街特別推出「舊城商家消費滿額送好禮」活動，除夕至初五期間，至武昌街、東前街、東門街、復興路及中央商場內店家消費累積達2000元以上，持店家開立之發票或收據，可至年貨大街服務台兌換精美贈品一份，每日限量200份，送完為止。

睽違4年重新開張的年貨大街人潮外溢，讓久違的過年氛圍瀰漫新竹舊城區；東門形象商圈促進會許鍊輝理事長表示，「東門商圈已經很久沒有這麼熱鬧了」，期望年貨大街活動能帶動整體東門商圈店家的購買人氣，商圈店家也會全力協助年貨大街相關活動。

市府產發處說明，為維持交通與行人安全，新竹市年貨大街舉辦期間，復興路、武昌街、東前街、東門街將實施管制，敬請車輛改道，並依現場指揮人員導引小心慢行，留意行人及行車安全。也呼籲各位民眾多搭乘大眾運輸工具，年貨大街周邊也有非常多的特色店家，歡迎大家漫步舊城區，感受新竹過年氣氛。

此外，高虹安大年初一也將親臨年貨大街為市民朋友發放限量喜氣開運小紅包，活動時間為1月22日下午4時30分至5時，在新竹美學館（新竹市武昌街110號）正門，歡迎市民朋友們前來領取，一起安心走跳迎兔年。

新竹年貨大街昨天開跑，攤位種類多元。記者張裕珍／攝影
新竹年貨大街昨天開跑，攤位種類多元。記者張裕珍／攝影
新竹年貨大街昨天開跑，為期12天。圖／市府提供
新竹年貨大街昨天開跑，為期12天。圖／市府提供
新竹年貨大街昨天開跑，攤位種類多元。圖／市府提供
新竹年貨大街昨天開跑，攤位種類多元。圖／市府提供

年貨大街 新竹 高虹安

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