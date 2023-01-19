快訊

怕勞保破產不參加勞退自提？ 高薪族爽節稅還會笑你傻

年前人倫悲劇！新店男持啞鈴狠砸7旬父 再致電母親：爸死在家

超扯！景美女中期末考「發錯考卷」 校方不打算重考學生哀鴻遍野

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗縣長鍾東錦首發新春福袋 夫人陳美琦當分身

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今年應節設計兔年福袋，苗栗縣長鍾東錦、太太陳美琦到寺廟參拜祈福發贈福袋，向民眾拜年。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今年應節設計兔年福袋，苗栗縣長鍾東錦、太太陳美琦到寺廟參拜祈福發贈福袋，向民眾拜年。記者范榮達／攝影

兔年迎春，苗栗縣長鍾東錦新春寺廟參拜祈福，首發福袋備受期待，縣府敲定鍾東錦初一（1月22日）及初二行程，並加碼鍾東錦太太陳美琦當分身，初一發福袋。

縣府今年應節設計兔年福袋，活潑圖案充滿喜氣，印製3萬分發贈，鍾東錦參拜祈福發兔年新春福袋行程，初一頭份市永貞宮上午7點30分、竹南鎮龍鳳宮8點、慈裕宮8點20分、苑裡慈和宮9點10分、通霄鎮拱天宮10點、後龍鎮慈雲宮10點40分、苗栗市玉清宮11點10分、大明寺11點40分。

初二頭份市義民廟上午8點、斗煥坪大化宮8點20分、珊珠湖太陽宮8點40分、三灣鄉五穀廟9點、南庄鄉員林崇聖宮9點30分、永昌宮10點、大南埔文武宮10點30分。

陳美琦初一獅潭鄉義民廟上午8點30分、大湖鄉義民廟9點、卓蘭鎮峨崙廟9點50分、三義鄉五穀宮10點30分、銅鑼鄉武聖宮11點、西湖鄉五龍宮11點30分。

福袋 鍾東錦 兔年

延伸閱讀

回收廠大火釀公安疑慮 苗縣查獲3列管業者有缺失

思達科技嘉惠苗栗學童 勉勵孩子未來如星星發光發亮

苗栗造橋非法資收廠惡火奪1命 縣府啟動總清查

鍾東錦奢華座車惹議 律師：若用於私人有圖利問題

相關新聞

春節哪玩 竹縣推5遊程 苗栗賞花走隧道

春節走春，新竹縣政府昨推薦5條農遊軸帶觀光遊程，主題包括綠色海岸、黃金客庄、茶園橘鄉、原鄉野趣和香草森林，可親近山湖海自...

苗栗縣長鍾東錦首發新春福袋 夫人陳美琦當分身

兔年迎春，苗栗縣長鍾東錦新春寺廟參拜祈福，首發福袋備受期待，縣府敲定鍾東錦初一（1月22日）及初二行程，並加碼鍾東錦太太...

1張欠稅單翻轉她人生！ 新竹低收單親媽搖身變千萬富婆

30多歲林姓單親媽媽出身低收入戶生活困頓，某天突然收到一筆高達積欠13萬6千元地價稅的欠稅單嚇壞，根本無力償還。經向新竹...

愛的循環在苗栗三義「溫馨廚房」 蕭靖璇獲傑出志工獎

台新青少年基金會第23屆「台新青少年志工菁英獎」名單昨天出爐，三義鄉「溫馨廚房」沒有缺席，台中市豐原高中學生蕭靖璇傳承，...

桃園工安體檢 改善建築審查流程

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程，市府列為公共工程安全總體檢首波對象，公共工程體檢委員會昨天首度到場會勘，初步認定重建...

惡火奪命 清查資收廠 鍾東錦：違法經營重罰

苗栗縣造橋鄉一家資源回收廠前天大火奪走1條人命，縣府查出竟是非法經營，昨起總清查資收業，縣長鍾東錦要求不容囤積大批資收物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。