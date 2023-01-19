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苗栗縣長鍾東錦首發新春福袋 夫人陳美琦當分身
兔年迎春，苗栗縣長鍾東錦新春寺廟參拜祈福，首發福袋備受期待，縣府敲定鍾東錦初一（1月22日）及初二行程，並加碼鍾東錦太太陳美琦當分身，初一發福袋。
縣府今年應節設計兔年福袋，活潑圖案充滿喜氣，印製3萬分發贈，鍾東錦參拜祈福發兔年新春福袋行程，初一頭份市永貞宮上午7點30分、竹南鎮龍鳳宮8點、慈裕宮8點20分、苑裡慈和宮9點10分、通霄鎮拱天宮10點、後龍鎮慈雲宮10點40分、苗栗市玉清宮11點10分、大明寺11點40分。
初二頭份市義民廟上午8點、斗煥坪大化宮8點20分、珊珠湖太陽宮8點40分、三灣鄉五穀廟9點、南庄鄉員林崇聖宮9點30分、永昌宮10點、大南埔文武宮10點30分。
陳美琦初一獅潭鄉義民廟上午8點30分、大湖鄉義民廟9點、卓蘭鎮峨崙廟9點50分、三義鄉五穀宮10點30分、銅鑼鄉武聖宮11點、西湖鄉五龍宮11點30分。
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