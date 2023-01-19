1張欠稅單翻轉她人生！ 新竹低收單親媽搖身變千萬富婆

30多歲林姓單親媽媽出身低收入戶生活困頓，某天突然收到一筆高達積欠13萬6千元地價稅的欠稅單嚇壞，根本無力償還。經向新竹市稅務局詢問後才知，是久未謀面的祖母過世留下的土地，稅務局人員勘查發現土地竟位於關埔精華地帶，輔導林女可尋覓買家避免法拍被賤賣命運，最後土地賣出2千萬元，林女從谷底翻身成了「千萬富婆」。

新竹市稅務局指出，欠稅案件百百種，像林姓女子從低收入戶翻轉人生的案件相當罕見，稅務人員回憶，林女在2021年12月接到地價稅欠稅單金額高達13萬元，當時林女帶著單據到稅務局求援，林身材瘦弱身旁還牽著1名2歲的幼女，焦急地問自己根本沒房沒地，怎麼會欠地價稅？

稅務人員查詢資料發現，這筆土地原本地主是林姓女子的祖母，但她的祖母長年欠稅未繳，在2名兒子相繼過世後，林女祖母在2020年過世，林女是唯一的孫女成為該筆土地的唯一繼承人，必須負擔相關欠稅。

「平時打零工維生，哪有錢來繳稅？」林姓女子向稅務人員吐露，自己從小父母離異，跟著媽媽生活，但命運捉弄，她自己也在2019年離婚獨立扶養年幼女兒，平常四處打零工維生、居無定所，完全不知道30年沒聯絡的祖母過世後，竟會由她繼承土地。

稅務人員得知林姓單親媽媽處境堪憐，立刻安排現勘發現這筆欠稅土地竟然座落在關埔地區精華地段，距知名大賣場好市多、新興建案大樓等不遠，雖然土地上仍有老房，但已經破落不堪，林女想入住也不適合。

竹市稅務局指出，該筆土地方正、前後臨路，因位於熱門房地產交易區段，土地相當值錢，依公告現值約650萬元，若因欠稅被強制執行，走法院拍賣程序約可拍得1千萬元，但依據當地實價登錄，1坪60萬元、37坪、至少可以2千萬元脫手。

稅務人員輔導並建議林姓女子先找銀行貸款繳清欠稅，或尋覓可能買家先借款。據了解，林女後續處理順利，在繳清13萬餘元欠稅後辦理繼承登記，該筆土地不到半年就以2000萬元賣出，人生從此谷底翻身，事後也特地致電稅務局致謝，讓稅務員備感成就，「能幫助民眾改善生活，是美事一樁！」

竹市稅務局局長蘇蔚芳說，積欠地價稅案可能是來自祖先過世後留下的土地，但大多案件會因後代子孫多、產權複雜，值錢土地「看得到卻繼承不到」，像林姓女子是唯一繼承者相當少見，並肯定稅務同仁積極協助，讓納稅義務人能以相對好的價格脫手土地，讓生活不再愁雲慘霧。

新竹市稅務局也提醒民眾目前提供多元繳稅方式，可臨櫃、轉帳或線上繳稅；若稅款逾期未繳每逾3日加徵1%滯納金，最高加徵至10%，逾30日仍未繳納者，還會被移送法務部行政執行署強制執行，提醒民眾留意。