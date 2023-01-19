愛的循環在苗栗三義「溫馨廚房」 蕭靖璇獲傑出志工獎

台新青少年基金會第23屆「台新青少年志工菁英獎」名單昨天出爐，三義鄉「溫馨廚房」沒有缺席，台中市豐原高中學生蕭靖璇傳承，獲得傑出志工獎，她分享「愛的循環」，可以讓世界更美好。

三義鄉溫馨廚房2013年創立，青少年志工隊送湯陪伴獨居老人，2015年起保德信青少年志工菁英獎，後來台新青少年志工菁英獎，溫馨廚房只要有報名就得獎，蕭靖璇家住三義鄉就讀豐原高中，昨天從近2000人脫穎而出，與其他29人獲得傑出志工獎。

蕭靖璇國中1年級就加入溫馨廚房，她印象深刻一次溫馨出任務，2017年高麗菜盛產，三義鄉公所一名員工為了幫忙農家，買下一大箱高麗菜，卻不知道如何消化，看到溫馨廚房的服務，將高麗菜轉送溫馨廚房做水餃。

她說，當時消息一傳出去，三義鄉公所同事贊助絞肉、水餃皮，三義鄉新住民水餃達人肖省提供專業的技術和器具，指導包水餃，剛開始她包的水餃肉餡不

是太多就是太少，多次嘗試後，終於成功的控制肉餡的量，經過大家的努力幾百颗的水餃終於成形。

「雖然不怎麼好看，但卻是我們用滿滿的愛所包出來的」！蕭靖璇表示，她與志工夥伴迫不及待地分享，看到老人接過水餃開心的笑容，稱讚很好吃，她的心中一股暖流湧上心頭，原來助人是多麼快樂的事情，也不需要任何理由的，她想這就是愛的循環，牽起了所有人的善良，也讓世界更加美好。