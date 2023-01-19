嘉磐慈善基金會辦焢窯圍爐 募捐二手新衣溫暖弱勢兒

嘉磐慈善基金會發起二手新衣募捐慈善行動，募集到許多棉被和衣物，趕在農曆年前轉贈給需要的弱勢孩童，同時依照孩童的需求採購物資，將善款及物資以實際行動送到孩子手中，還在新竹竹東舉辦「焢窯圍爐」，希望藉由活動給孩子們創造不一樣的回憶。

基金會表示，公益尾牙是嘉磐慈善基金會成立以來的傳統，每年歲末都會邀請全台灣受資助的孩子齊聚台中團圓，然而今年疫情確診數仍居高不下，不得不取消大型尾牙宴，改將活動轉型為公益傳愛馬拉松，在符合政策規定的範圍裡盡可能地為孩子們圓夢。

基金會董事長魏嘉銘表示，尾牙可以取消，但孩子的期待不能辜負，認為做善事絕不沽名釣譽，因此基金會堅持為孩子心中埋下善種子的初衷絕不間斷，也聽聞疫情期間許多弱勢家庭收入銳減，因此由基金會發起二手新衣募捐，讓孩子能溫暖過寒冬。

嘉磐慈善基金會還帶著新竹綠光種子竹東教室的受助孩童一起舉辦焢窯，執行長魏豪志說，基金會伙伴陪伴新竹綠光種子教室的孩子一起到獨創「IFFC國際有機農村體驗營」的頤禾園有機農園舉辦焢窯圍爐宴，希望給孩子創造難忘回憶。