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農曆春節至民代邀企業送暖 龍潭警也自掏腰包做愛心

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園議員王珮毓結合台灣界展望會、朝敏興業與平鎮區里長，發起捐贈年菜禮盒寒冬送暖，送出100分「玉兔臨門套組」生鮮精選年菜給弱勢家戶。記者翁唯真／攝影
桃園議員王珮毓結合台灣界展望會、朝敏興業與平鎮區里長，發起捐贈年菜禮盒寒冬送暖，送出100分「玉兔臨門套組」生鮮精選年菜給弱勢家戶。記者翁唯真／攝影

桃園議員王珮毓結合台灣界展望會、朝敏興業與平鎮區里長，發起捐贈年菜禮盒寒冬送暖，送出100分「玉兔臨門套組」生鮮精選年菜給弱勢家戶，今舉行捐贈儀式；龍潭警分局中興派出所員警也結合善心人士訪視弱勢家庭分別送出白米、餅乾、保暖衣物及日常生活用品。

王珮毓表示，許多生活困苦的家庭往往無法達到清寒或中低收入戶的標準，因此無法得到政府的協助，這次促成年菜送暖的活動，希望讓有需要的家庭在寒冬感受到各界的善舉，也感謝朝敏興業董事長黃宇駿捐贈100分年菜套組。

朝敏興業董事長黃宇駿說，很榮幸參與年菜捐贈活動，能夠把物資送到真正需要的人頗具意義；台灣世界展望會北區辦事處總督導黃錦玲表示，目前世展在桃園服務1200戶、共2400位經濟弱勢的兒少，夥伴們擔心這些兒少在年節是否得到好的照顧，得知這次年菜捐贈活動都非常開心。

中興派出所員警結合在地里長劉修增及地方企業人士等人，共同關懷弱勢家庭，所長張傳勛也率先自掏腰包派出所同仁也紛紛響應跟進，集資購買米糧其他民生用品等物資，另地方善心人士則提供2000元的現金紅包，利用春節連假前將物資及慰問金分送到各弱勢家庭關懷戶。

其中弱勢關懷戶中，78歲的邱姓獨居老翁，早年與妻離異，育有一女，獨自扶養長大，現在女兒已到外地就讀大學，鮮少返家，邱翁目前已無生產能力，僅靠老人年金及低收入戶補助生活，除了要支付房租費用，還須供女兒上大學讀書，警方還特別協助老翁申請急難救助津貼及轉介慈善基金會，並通報市府社會局家服中心加強關懷中，這次善舉邱翁備感溫馨。

龍潭警分局中興派出所員警也結合善心人士訪視弱勢家庭分別送出白米、餅乾、保暖衣物及日常生活用品。圖／龍潭警分局
龍潭警分局中興派出所員警也結合善心人士訪視弱勢家庭分別送出白米、餅乾、保暖衣物及日常生活用品。圖／龍潭警分局

年菜 弱勢家庭 桃園

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