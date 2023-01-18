遭質疑任公職卻爽領雙薪 竹東鎮代吳俊民自認沒問題

新竹縣竹東鎮民代表吳俊民被爆料宣示就職後，並未辭去原本在工研院擔任工程師的職務，遭爆料者質疑他身為公職人員，卻疑領2份公職薪水，不過吳俊民坦承他確實為工研院員工並兼職民代，但強調並未違法，認為其作法並無不可。

吳俊民指出，他在工研院任職超過10年，他以資深工程師的身分所領的薪水遠高於民代，但會投入選舉是因為他長期擔任社區主委，為了擴大服務才會參選，希望以熱心服務地方。

不過爆料者質疑，吳俊民任職於工研院，又兼職擔任民代，是否有領2份公職薪水的疑慮，甚至違法，但吳俊民澄清他並未違法，在去年當選後也立即向內政部及工研院請示，是否能同時任職，分別經內政部民政司及工研院確認，並無不可，工研院僅載要求他不影響現有工作為原則，即可兼任民代工作。

新竹縣府民政處自治行政科解釋，工研院屬於財團法人機構，因此吳俊民的身分並非公務人員，若以地方制度法來看，僅要求鄉鎮市民代表不得兼任其他公務員，因此吳若非公務人員即不在此限。

工研院說明，工研院非屬公務部門，其職員適用勞基法，因此並無禁止勞工兼職規定，而吳俊民若是在非上班時間擔任鎮民代表職務，或是在上班時間依規定請假，則不受工研院人員院外兼職辦法限制。