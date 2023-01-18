思達科技嘉惠苗栗學童 勉勵孩子未來如星星發光發亮

思達科技公司辦理的苗栗縣國小學生「栽星計畫」年度助學金頒獎典禮， 上午在頭份尚順君樂飯店舉行，縣長鍾東錦感謝思達董事長劉俊良博士熱心公益，發給全縣119所小學優秀學生獎學金和50名清寒學生助學金，鼓勵孩子認真學習、積極向上。

縣府指出，思達科技是知名半導體測試設備和探針卡供應商，思達董事長劉俊良發起的「栽星計畫」在111學年度啟動，每學期資助苗栗縣119所國小優秀學生1000元獎學金，在校清寒學生每月3000元助學金，獎學金部分已發給2380人次，加上助學金部分，共計發出418萬元。

「栽星計畫」年度頒獎典禮上午舉辦，祝福獲得助學金的國小學童，鼓勵孩子們向上向善，劉俊良率公司員工出席頒獎，會中並接受學生製作的感恩卡片，氣氛溫馨。

鍾東錦表示，政府資源有限，要靠社會有心又優秀的企業家拋磚引玉，越多企業家響應，孩子們能獲得的資源越多，他勉勵小朋友，現在受善心人士栽培，未來有成就時也能回饋社會，感謝劉董事長對基礎教育的重視，這項慈善助學計畫讓縣內國小學生獲得適時、適切的幫助，更鼓勵大家努力學習。

劉俊良致詞特別介紹他們的公司名稱是英文星星STAR的音譯，希望孩子們未來都像星星一樣會發光發亮，不只是成功發達，更要完成夢想，他的父親是計程車司機、母親是工廠女工，家境也不是特別好，鼓勵孩子們透過努力學習來改變人生，他感念求學時遇到好老師，並感謝在場校長認真辦學，希望助學金能讓孩子不受環境限制，安心學習。