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中壢興北二路開通 紓解中壢市區到青埔車流

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
興北二路自中壢新生路二段橫向打通至中豐北路一段，長度約730公尺及寬度15公尺的雙向2車道，今日先開放道路紓解車潮。圖／工務局提供
興北二路自中壢新生路二段橫向打通至中豐北路一段，長度約730公尺及寬度15公尺的雙向2車道，今日先開放道路紓解車潮。圖／工務局提供

桃市府工務局新建工程處辦理桃園機場捷運A20站區區段徵收工程，並於範圍內新闢道路興北二路，自中壢新生路二段橫向打通至中豐北路一段，長度約730公尺及寬度15公尺的雙向2車道，因應新生路現正施作汙水下水道工程，造成上下班時間塞車情形嚴重，及國道1號中豐交流道即將開工，因此今日決定先開放道路，分散中壢市區至青埔間的車流。

新工處指出，道路工程於2019年開工近日竣工，而新生路正施作汙水下水道工程，許多路段由原4車道縮減至2車道，造成上下班時間塞車情形嚴重，另國道1號中豐交流道即將開工。

為減緩塞車問題，興北二路將先開放通車，串聯新生路二段與中豐北路一段，分散往返中壢至青埔的車流，疏緩春節期間車流壅塞狀況，並減少即將開工的中豐交流道新建工程施工時交通衝擊，提供當地民眾便利交通路網。

高速公路局將辦理中豐交流道新建工程，即將開工，預計2025年底完工，規畫室於中豐北路一段新設南北匝道，將使中壢市區聯外交通更加方便，並帶動A20及A21捷運站的周邊發展。

桃園中壢新闢道路興北二路，自中壢新生路二段橫向打通至中豐北路一段，長度約730公尺及寬度15公尺的雙向2車道。圖／工務局提供
桃園中壢新闢道路興北二路，自中壢新生路二段橫向打通至中豐北路一段，長度約730公尺及寬度15公尺的雙向2車道。圖／工務局提供

塞車 車道 桃園機場

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