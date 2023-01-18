新竹市紙箱工廠排放顏料染藍水溝 環保局開罰

中央社／ 新竹市18日電
新竹市環保局18日發新聞稿表示，近日接獲民眾陳情，指建功一路旁排水溝顏色異常，17日派員稽查發現污水變成藍色，追查發現是一間紙箱工廠排放含水性顏料污水所致，除要求改善清除外，也依法開罰。中央社／新竹市環保局提供
新竹市環保局18日發新聞稿表示，近日接獲民眾陳情，指建功一路旁排水溝顏色異常，17日派員稽查發現污水變成藍色，追查發現是一間紙箱工廠排放含水性顏料污水所致，除要求改善清除外，也依法開罰。中央社／新竹市環保局提供

新竹市建功一路旁排水溝近日被人發現污水變成藍色，竹市環保局追查發現是一間紙箱工廠排放含水性顏料污水所致，除要求改善清除外，也依法開罰。

新竹市環保局今天發新聞稿表示，近日接獲民眾陳情，指建功一路旁排水溝顏色異常，昨天上午派員稽查，發現建功一路旁排水溝呈藍色，於是追查污水來源。

環保局表示，稽查人員進入一間紙箱工廠，發現工廠後方洗手台及雨水排水溝均有藍色顏料痕跡，研判為工廠於洗手台進行清潔工作時，將含有水性顏料的污水排出，導致排水溝被染成藍色。

環保局表示，已責令業者立即改善，除抽回排水溝殘留藍色污水外，並清除已附著顏料的水溝底泥，工廠行為已違反水污染防治法，可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰，將依水溝污染程度對工廠開罰。

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