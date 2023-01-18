張善政兌現政見！桃園生育津貼加碼「多1胎加1萬」

桃園市長張善政選前提出生育津貼「多1胎加1萬」補助和提高長者三節禮金政見，今天市政會議上正式拍板定案。其中為鼓勵生育第2、3胎，推出生育津貼加碼，多1胎就加1萬，若是雙胞胎、三胞胎每名再額外加碼1萬，今年預估1萬7千人受惠；長者三節禮金則自今年春節起從2000元調高至2500元，同時刪除排富條款。兩項政策預算不足部分，將提議會墊付案辦理。

市府社會局統計，近來平均每年都有逾2萬名新生兒在桃園出生設籍，其中生育第一胎最多，約占52%，第二胎約36%，第三胎約9%，生育率居六都之冠，但仍持續下降，出現少子女化危機，因此決定加碼生育津貼，鼓勵年輕父母生育第2胎、第3胎。

目前生育津貼現制，生一胎領3萬，雙胞胎每名3萬5千元，三胞胎4萬5千元。新制上路後，第一胎維持3萬，第二胎4萬，第三胎以上5萬，若為雙胞胎或三胞胎，每名額外加碼1萬元。

社會局長陳寶民表示，新生兒於2022年12月24日（含當日）前出生者適用舊制，12月25日（含當日）後出生者適用新制；今年預估1萬7千名新生兒，112年預算原編列5億元，新制上路後，預算估增加1億1千萬元，發放系統更改後，預計2月中旬就能撥款。

另，自今年春節起，桃園市三節禮金取消排富並提高每節發放2500元，讓原來申報綜合所得稅率在20%以上的長者也能享有禮金，市府將於16日至17日匯入長輩指定帳戶，今年預估發放36萬2621人，發放金額約27億1965萬元，預算約增加7.8億。

張善政表示，2項政策預算不足部分，將提交議會辦理墊付案，並請社會局盡速修正「桃園市生育津貼發放作業要點」和「桃園市重陽敬老禮金發放作業要點」，及早完成相關行政作業，以利政策順利推行。