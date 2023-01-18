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新竹縣熱募寄養家庭 擬增福利免費收看地方有線電視
新竹縣府社會處日前舉辦寄養家庭授證典禮，新竹縣、市通過審查的50戶寄養家庭由副縣長陳見賢親自頒予證書，他同時宣布，縣府為設籍在新竹縣的20 戶寄養家庭爭取到免費收看地方有線電視（第四台）的福利，希望藉此鼓勵招募更多新血，加入寄養家庭的行列。
陳見賢表示，寄養家庭照顧家外安置兒少非常辛苦也十分有愛心，因為要全年無休陪伴孩子，因此讓招募民眾加入寄養家庭困難度高，很高興今年除了原有的寄養家庭繼續服務社會，也有新血加入，讓他深感敬佩。
為了感謝寄養家庭長期的付出，縣府主動協調竹縣有線電視業者，提供設籍竹縣的寄養家庭免費收視有線電視的基本方案作為回饋，希望更多人加入照顧新竹縣市兒虐跟弱勢失依孩子的愛心行列。
縣府社會處長李國祿表示，未來會繼續極力爭取照顧寄養家庭的福利，關於寄養家庭所反映調高奶粉、尿布補助等意見，也將立即研議辦理，讓寄養家庭無後顧之憂。
協助新竹縣、市經營寄養家庭的新竹家扶中心主任沈俊賢說，社會環境改變，照顧寄養安置兒童的困難度也持續增加，需要大家一起努力。新竹家扶中心會協助寄養家庭持續朝專業化發展，厚植對寄養家庭的專業訓練，並且規畫喘息服務等。
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