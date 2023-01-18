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新竹縣熱募寄養家庭 擬增福利免費收看地方有線電視

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣副縣長陳見賢（右）近日出席寄養家庭授證典禮，同步宣布設籍竹縣的寄養家庭可以獲得免費收看地方有線電視的福利。圖／縣府提供
新竹縣副縣長陳見賢（右）近日出席寄養家庭授證典禮，同步宣布設籍竹縣的寄養家庭可以獲得免費收看地方有線電視的福利。圖／縣府提供

新竹縣府社會處日前舉辦寄養家庭授證典禮，新竹縣、市通過審查的50戶寄養家庭由副縣長陳見賢親自頒予證書，他同時宣布，縣府為設籍在新竹縣的20 戶寄養家庭爭取到免費收看地方有線電視（第四台）的福利，希望藉此鼓勵招募更多新血，加入寄養家庭的行列。

陳見賢表示，寄養家庭照顧家外安置兒少非常辛苦也十分有愛心，因為要全年無休陪伴孩子，因此讓招募民眾加入寄養家庭困難度高，很高興今年除了原有的寄養家庭繼續服務社會，也有新血加入，讓他深感敬佩。

為了感謝寄養家庭長期的付出，縣府主動協調竹縣有線電視業者，提供設籍竹縣的寄養家庭免費收視有線電視的基本方案作為回饋，希望更多人加入照顧新竹縣市兒虐跟弱勢失依孩子的愛心行列。

縣府社會處長李國祿表示，未來會繼續極力爭取照顧寄養家庭的福利，關於寄養家庭所反映調高奶粉、尿布補助等意見，也將立即研議辦理，讓寄養家庭無後顧之憂。

協助新竹縣、市經營寄養家庭的新竹家扶中心主任沈俊賢說，社會環境改變，照顧寄養安置兒童的困難度也持續增加，需要大家一起努力。新竹家扶中心會協助寄養家庭持續朝專業化發展，厚植對寄養家庭的專業訓練，並且規畫喘息服務等。

新竹縣府社會處日前舉辦寄養家庭授證典禮，新竹縣、市通過審查的50戶寄養家庭由副縣長陳見賢（右5）親自頒發證書給予肯定。圖／縣府提供
新竹縣府社會處日前舉辦寄養家庭授證典禮，新竹縣、市通過審查的50戶寄養家庭由副縣長陳見賢（右5）親自頒發證書給予肯定。圖／縣府提供

寄養家庭 新竹 家扶中心

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