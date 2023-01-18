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竹市水溝變「藍色多瑙河」環保局稽查抓到紙箱工廠偷排汙水

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
該紙箱工廠內雨水溝有藍色水痕。圖／市府提供
該紙箱工廠內雨水溝有藍色水痕。圖／市府提供

新竹市環保局近日接獲民眾陳情指建功一路旁排水溝顏色被染藍，被戲稱是「台版藍色多瑙河」，環保局昨天主動派員稽查時，當場發現建功一路旁排水溝呈現藍色汙水，隨即進入原已鎖定的水源路某紙箱工廠，現場查獲汙染證據，竟將水性顏料汙水倒入排水溝，將依違反水污染防治法處罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

新竹市政府指出，市長高虹安極度重視此環境遭受汙染案件，責令環保局派員勘查周遭水路及盤查疑似汙染源，經追查上游鎖定為某紙箱工廠排放含水性顏料污水所致，現場已命限期改善，並清除所排放汙染物，查獲不法也將予以嚴懲重罰，提醒業者切勿以身試法。

環保局長江盛任說明，昨天主動稽查該區域時，發現建功一路旁排水溝呈藍色，遂立即進入該紙箱工廠稽查，發現工廠後方洗手台及廠內雨水排水溝均有藍色顏料痕跡，研判應為該工廠於洗手台進行清潔工作，將含有水性顏料汙水沿雨水溝排至建功一路旁排水溝，導致排水溝水色被染成藍色。

江盛任說，環保局現場已責令業者立即改善，除抽回排水溝殘留藍色汙水之外，並清除已附著顏料底泥。其行為已違反水汙染防治法第30條規定，依同法第52條規定將可處罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局提醒，年前歲修或大掃除時，產生清洗油漆、染料等廢水，應經妥善收集處理，不得直接排入水體。民眾若發現周遭水體環境疑似水質異常、水體變色時，請立即撥打公害陳情專線0800-066666檢舉通報環保局，環保局將追查汙染，一旦查獲後皆依法告發處分。

新竹市建功一路排水溝水色異常。圖／市府提供
新竹市建功一路排水溝水色異常。圖／市府提供
紙箱工廠內洗手台有藍色顏料痕跡。圖／市府提供
紙箱工廠內洗手台有藍色顏料痕跡。圖／市府提供
環保局稽查人員確認紙箱工廠雨水溝排至廠外市政雨水溝。圖／市府提供
環保局稽查人員確認紙箱工廠雨水溝排至廠外市政雨水溝。圖／市府提供

排水溝 新竹 雨水

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