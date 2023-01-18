竹市水溝變「藍色多瑙河」環保局稽查抓到紙箱工廠偷排汙水

新竹市環保局近日接獲民眾陳情指建功一路旁排水溝顏色被染藍，被戲稱是「台版藍色多瑙河」，環保局昨天主動派員稽查時，當場發現建功一路旁排水溝呈現藍色汙水，隨即進入原已鎖定的水源路某紙箱工廠，現場查獲汙染證據，竟將水性顏料汙水倒入排水溝，將依違反水污染防治法處罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

新竹市政府指出，市長高虹安極度重視此環境遭受汙染案件，責令環保局派員勘查周遭水路及盤查疑似汙染源，經追查上游鎖定為某紙箱工廠排放含水性顏料污水所致，現場已命限期改善，並清除所排放汙染物，查獲不法也將予以嚴懲重罰，提醒業者切勿以身試法。

環保局長江盛任說明，昨天主動稽查該區域時，發現建功一路旁排水溝呈藍色，遂立即進入該紙箱工廠稽查，發現工廠後方洗手台及廠內雨水排水溝均有藍色顏料痕跡，研判應為該工廠於洗手台進行清潔工作，將含有水性顏料汙水沿雨水溝排至建功一路旁排水溝，導致排水溝水色被染成藍色。

江盛任說，環保局現場已責令業者立即改善，除抽回排水溝殘留藍色汙水之外，並清除已附著顏料底泥。其行為已違反水汙染防治法第30條規定，依同法第52條規定將可處罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。