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新春送暖 竹縣企業捐50萬元愛心早餐助弱勢學童

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣喬揚實業有限公司、苙森林實業有限公司日前同捐贈50萬元，挹注新竹縣「陽光愛心早餐」教育福利政策，新竹縣長楊文科（中）致贈感謝牌表揚其善舉。記者王淑君／攝影
新竹縣喬揚實業有限公司、苙森林實業有限公司日前同捐贈50萬元，挹注新竹縣「陽光愛心早餐」教育福利政策，新竹縣長楊文科（中）致贈感謝牌表揚其善舉。記者王淑君／攝影

春節前夕送暖做公益，新竹縣喬揚實業有限公司、苙森林實業有限公司日前同捐贈50萬元，挹注新竹縣「陽光愛心早餐」教育福利政策，讓弱勢學生每天都有營養早餐可以享用、健康成長；2企業負責人何祥銨與其女何采璇，受邀至縣府接受新竹縣長楊文科致贈感謝牌表揚；太太許月齡、兒子何冠葳也出席力挺。

喬揚公司董事長何祥銨投身公益已近30年，每年帶領家族捐贈竹縣物資銀行白米一萬台斤，並資助育幼院院生就學、解決新竹縣山區員警健康飲食問題；去年更為新竹縣政府警察局添置百萬價值的電腦設備，促進警政單位系統建置；還曾聯合企業主購買消防車致贈消防局，強化地方的救災能力。

何祥銨的女兒、苙森林實業有限公司創辦人何采璇說，過去30年來，家族已經幫助上千個弱勢家庭，這次捐贈50萬元的愛心早餐，希望幫助更多孩子，能夠擁有一頓飽足的幸福早餐。

何采璇與弟弟何冠葳從小在父親薰陶下，承襲他對社福、身障及老人、兒少及低收入戶等弱勢團體永續關懷的慈善義舉精神，希望持續將幸福傳遞出去，讓更多人獲得幫助。

縣長楊文科說，縣府推動陽光愛心早餐政策，主旨就是讓竹縣弱勢家庭的孩子能夠每天能夠吃飽，縣府也會持續推動聰明營養午餐，讓學童吃得營養健康，提升學習更有成效，同時感謝各界善心人士及企業的挹注幫忙。

新竹 早餐 愛心

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