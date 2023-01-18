弱勢童寒假不怕挨餓 竹市評估核發80元「呷熊飽」餐券

寒假即將到來，新竹市政府今天指出，為照顧弱勢學童安心成長、正常用餐，當弱勢家庭有餐食需求時，社會處評估後核發每張80元的「呷熊飽」餐券，民眾可自行依就近四大超商、合作的早餐店、便當店、麵包店及生鮮超市等地方兌換，讓弱勢學童免於寒假期間餐食匱乏。

社會處表示，為照顧弱勢孩童，市府與300多家愛心店家合作，推動「呷熊飽」餐食補助計畫，核發80元面額的餐券，讓民眾依地緣方便至四大超商、早餐店、便當店、麵包店及生鮮超市等地，兌換熟食、便當等餐食以獲基本餐食，平均每年服務逾5千人次。

社會處代理處長李季縈表示，因為學童於寒假期間未有學校提供的營養午餐，有些善心人士捐贈的物資，也可能因為弱勢家庭內沒有烹煮設備受限，因此餐券的兌換可確保學童用於兌換餐食，除了能使學童溫飽並維持身體健康外，也教育學童懂得現在接受幫助，未來長大後能靠自己的能力去幫助更需要的人。

另外，為了讓學童方便兌換，社會處也積極媒合愛心合作店家，擴增兌換據點，如店家有意願成為愛心商家也歡迎洽詢。

接受「呷熊飽」餐券的國中學生小琪表示，學期期間都有營養午餐或團膳可以吃，但寒假期間因為父母都外出工作，沒有人準備餐食，爸爸媽媽給的餐錢有限，幸好市府提供「呷熊飽」餐券，可以到便利商店和合作的便當店兌換熱食，讓她在寒假還有熱騰騰的便當可以吃，感覺溫暖。

社會處呼籲，若發現有學童三餐不繼、生活困難或家中出現變故，請通報市府社會處，將由社工員協助評估並媒合相關資源，通報方式可撥打1999專線，或聯繫社會處社會救助與老人福利科03-5352653、5352657。