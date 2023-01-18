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頭份青創團隊針對橘世代研發 島嶼花草茶禮盒今天發表

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份青創1號基地的青年團隊針對橘世代研發出6款紓壓養生保健產品，年節前推出「橘世代島嶼花草茶禮盒」。記者胡蓬生／攝影
頭份青創1號基地的青年團隊針對橘世代研發出6款紓壓養生保健產品，年節前推出「橘世代島嶼花草茶禮盒」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市公所輔導的頭份青創1號基地青年團隊，年節前推出「橘世代島嶼花草茶禮盒」，挑選頭份特產黑豆與胡麻為主要原料，搭配苗栗種植的花草果及無毒可溯源漢方藥材，針對橘世代研發出6款紓壓養生保健禮盒， 10%收益並將提撥作為公益基金，長期提供頭份長輩茶飲使用。

頭份市長羅雪珠表示，這款禮盒結合在地小農、頭份農會產銷班、日照中心、關懷據點，並由中醫指導，協力合作的地方創生成果，歡迎民眾用行動支持地產地銷的橘世代島嶼花草茶禮盒，這份地方創生的禮盒，年節送禮絕對是首選。

頭份市公所鼓勵在地青年投入地方創生，去年盤點出市公所藝術館旁的閒置空間，活化成為青創1號基地，評選由「樂客茶館」進駐，青創基地並與在地小農、頭份農會及產銷班等串聯，致力打造並行銷具頭份亮點的農特產品。

青創團隊上午在基地發表這款禮盒，強調他們持續關心在地長輩，去年底起就和地方關懷據點及日照中心合作，每周固定提供橘世代花草茶給長輩享用，精心調配的花草茶，揮別過去傳統漢方的苦澀及藥味的刻板印象，獲得長輩好評。

市公所指出，禮盒收益的10%將提撥作公益基金，長期提供頭份長輩茶飲，讓每份佳節禮盒，在照顧家人的同時，也關懷到更多社區長輩。禮盒中並附贈一份頭份市社區營造計畫所設計製作的「頭份老街憶遊趣」明信片。年節時分品嘗在地青農種植的友善花草果茶，支持頭份在地小農，送愛給社區長輩，每款茶品的插畫，呈現義民廟、東昇電影院、上下公園、頭份糧倉、福德祠等地，帶大家探索老頭份客庄風采。

市長羅雪珠向鄉親推荐頭份1號青創基地推出的「橘世代島嶼花草茶禮盒」。記者胡蓬生／攝影
市長羅雪珠向鄉親推荐頭份1號青創基地推出的「橘世代島嶼花草茶禮盒」。記者胡蓬生／攝影
禮盒中附贈頭份青年插畫家設計的「頭份老街憶遊趣」明信片。記者胡蓬生／攝影
禮盒中附贈頭份青年插畫家設計的「頭份老街憶遊趣」明信片。記者胡蓬生／攝影

青創 團隊 農會

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