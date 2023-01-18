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狂打張善政！綠營是替鄭文燦入閣「造勢」？ 他這樣回

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪／桃園即時報導
桃園市長張善政今天主持市政會議。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天主持市政會議。記者朱冠諭／攝影

桃園市龍潭區三坑抽水站日前因地下管線爆管，導致33.5萬戶停水，綠營猛攻市長張善政，是否為前市長鄭文燦入閣「造勢」引發外界聯想。對此，張善政今天回應，不評論外界揣測，事實上不管藍綠執政，都難免發生意外災害，包括鄭市長任內也有，但市府都會用戰戰兢兢的心態，面對可能出現的災變。

張善政也說，面對這次停水事件，他認為市府未來要超前部署，甚至成立戰情室，以資訊化、制度化的流程整理各種突發狀況，讓各級主管可以第一手看到所有資訊。

今天是年節前最後一次市政會議，張善政表示，過年期間他希望台水能維持供水穩定，其實上次停水後，又陸續出現2次漏管，如果市民萬一又遇到停水，1999服務專線過年期間不打烊，會隨時替大家服務。

張善政說，這次停水資訊雖透過議員、里長傳遞，但後續處理仍要有制度化流程，不是只有解決一次性的停水，要懂得超前部署，希望各部會首長過年期間能端出更多創意政見，「不能有暖身期」。

媒體今天也關心，停水事件發生時綠營猛烈打張，是否為營造「懷念燦哥執政」的效果？張善政說，不評論這種臆測，其實大家很清楚，不是誰在任事情就會比較多或比較少，鄭市長任內也發生火災；以這次事件來說，台水是中央的公司，但是市府面對市民第一線的服務，有責任擔負起溝通的角色。

張善政說，將來4年、8年的這些時間裡面，不排除桃園還會出現其他意外災害，這都是難免的，但是他們都會用戰戰兢兢的心態來面對。

停水 張善政 桃園

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