新竹轉運站連假前夕上萬人搭車 明天起尖峰機動加班車

今年農曆春節連續假期將從1月20日起至29日展開，為期10天。因應春節連假返鄉人潮，新竹轉運站各客運業者將從明天（19日）至21日除夕當天的返鄉尖峰期間，視情況機動加開加班車因應，新竹轉運站部分路線春節期間還有搭車優惠約85折，以利民眾返鄉過年。

副市長蔡麗清昨天關心轉運站疏運整備情形表示，新竹市有5所大學及科學園區，有許多民眾自外地來新竹市就業就學，為讓外地遊子都能安心順利返鄉，業者機動加開班次，一定要讓民眾都能順利搭車，讓大家都能安心返鄉過好年。

交通處處長倪茂榮說明，新竹轉運站提供國光客運、新竹客運、三重客運、台中客運、日豪客運、豪泰客運及亞聯客運等7家國道客運業者設置12條發車路線。

新竹轉運站每日搭乘人數約3000至5000人次，假日、連假前夕更高達1萬人次，加上最繁忙站點清大站上車人數，更可高達3萬人次左右。為讓民眾皆能順利返鄉，市府已請各客運業者應視人潮情形，機動加開班車，加強疏運。

交通處指出，為因應開車及騎車前往搭車的民眾解決停車問題，後站停車場及周邊停車場提供汽車停車位549格，機車停車位2113格，讓民眾搭車更便利。