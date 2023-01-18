快訊

評／學測國文「文白之爭」入題　跳脫讀死書的學生較有利

普發6千恐拖到4月？柯建銘：草案4版本 明天絕不會有共識

新竹轉運站連假前夕上萬人搭車 明天起尖峰機動加班車

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
副市長蔡麗清昨天訪視新竹轉運站疏運整備情形。圖／市府提供
副市長蔡麗清昨天訪視新竹轉運站疏運整備情形。圖／市府提供

今年農曆春節連續假期將從1月20日起至29日展開，為期10天。因應春節連假返鄉人潮，新竹轉運站各客運業者將從明天（19日）至21日除夕當天的返鄉尖峰期間，視情況機動加開加班車因應，新竹轉運站部分路線春節期間還有搭車優惠約85折，以利民眾返鄉過年。

副市長蔡麗清昨天關心轉運站疏運整備情形表示，新竹市有5所大學及科學園區，有許多民眾自外地來新竹市就業就學，為讓外地遊子都能安心順利返鄉，業者機動加開班次，一定要讓民眾都能順利搭車，讓大家都能安心返鄉過好年。

交通處處長倪茂榮說明，新竹轉運站提供國光客運、新竹客運、三重客運、台中客運、日豪客運、豪泰客運及亞聯客運等7家國道客運業者設置12條發車路線。

新竹轉運站每日搭乘人數約3000至5000人次，假日、連假前夕更高達1萬人次，加上最繁忙站點清大站上車人數，更可高達3萬人次左右。為讓民眾皆能順利返鄉，市府已請各客運業者應視人潮情形，機動加開班車，加強疏運。

交通處指出，為因應開車及騎車前往搭車的民眾解決停車問題，後站停車場及周邊停車場提供汽車停車位549格，機車停車位2113格，讓民眾搭車更便利。

交通處指出，為了疏運返鄉潮，交通處與客運業者已做好準備，另配合春節連假疏運，自春節連假1月19日起至1日29日，新竹轉運站部分路線提供優惠折扣，平均約為原價85折；搭乘高鐵、台鐵、國道客運轉市區公車10小時內享一段票免費，歡迎民眾多加利用。

副市長蔡麗清昨天訪視新竹轉運站疏運整備情形。圖／市府提供
副市長蔡麗清昨天訪視新竹轉運站疏運整備情形。圖／市府提供

新竹 春節 連假

延伸閱讀

看見幸福台灣／竹市…科技之都 經濟耀眼

李縉穎任國民黨新竹市黨部主委 曝首要任務輔選「他」

高雄文化場域過年不打烊 連假走春好去處

國軍協助春節疏運 小三通旅客要作PCR填健康聲明書

相關新聞

新竹轉運站連假前夕上萬人搭車 明天起尖峰機動加班車

今年農曆春節連續假期將從1月20日起至29日展開，為期10天。因應春節連假返鄉人潮，新竹轉運站各客運業者將從明天（19日...

竹市2人同行接種疫苗送醬油 身障長輩加碼500元禮券

農曆過年前打疫苗送好禮！莫德納BA.4、5次世代雙價疫苗已開打，新竹市衛生局今天表示，即日起凡設籍竹市55歲以上民眾，且...

狂打張善政！綠營是替鄭文燦入閣「造勢」？ 他這樣回

桃園市龍潭區三坑抽水站日前因地下管線爆管，導致33.5萬戶停水，綠營猛攻市長張善政，是否為前市長鄭文燦入閣「造勢」引發外...

苗栗造橋非法資收廠惡火奪1命 縣府啟動總清查

苗栗縣造橋鄉一家資源回收廠昨天大火奪走1條人命，縣府查出竟是非法經營，今天起總清查資收業，縣長鍾東錦要求不容囤積大批資收...

木板圍籬竟是回收舊衣做的！竹市環保局賦予舊衣新生命

過新年穿新衣，不少民眾開始「斷捨離」出清家中不穿的二手衣物。新竹市政府環保局統計，去年回收舊衣多達17.671公噸，部分...

停業回收廠火警 鍾東錦：未來沒清空不得停業

苗栗縣近日接連發生無照、停業回收工廠火警，消防局昨在縣務會議提出因無照、停業無權責列管，請警方及各鄉鎮市公所協助巡查，防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。