苗栗造橋非法資收廠惡火奪1命 縣府啟動總清查

苗栗縣造橋鄉一家資源回收廠昨天大火奪走1條人命，縣府查出竟是非法經營，今天起總清查資收業，縣長鍾東錦要求不容囤積大批資收物，燒出公共安全問題，也不要再讓警義消為這種非法情事屢次犯險。

造橋鄉一家資收廠昨天凌晨發生大火，堆積大量易燃物，火勢一發不可收拾，1名臥病失智的74歲江姓老翁來不及逃生，縣府環保局查出，資收場是非法經營，去年7月12日日稽查發現涉嫌收受處理汽車修配廠拆解產出泡棉、椅墊、塑膠、橡膠、廢鐵等廢棄物，依廢棄物清理法移送檢警偵辦。

苗栗縣有27家場區面積1000平方公尺列管資收業，其中1家歇業，縣府環保、消防、工商，會同警察單位，今天、明天聯合稽查，此外，環保局函文鄉鎮市公所加強資收業或個體戶查核輔導，若有違規陳報處罰，警方發現警勤區內有大量堆積資收物，加強勸導避免釀災。

造橋鄉非法資收廠昨天大火後，鍾東錦在個人臉書PO文，每逢年前不時傳出回收場火警的情事，讓他深惡痛絕，尚且業者收囤大量待處理廢棄物，就立即停業，或甚至非法營業，以規避安檢，導致消防安全問題危害民眾安危甚鉅，必須立刻進行盤點與清查，違法者一律嚴罰，並以最重法度裁量。