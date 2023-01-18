木板圍籬竟是回收舊衣做的！竹市環保局賦予舊衣新生命

過新年穿新衣，不少民眾開始「斷捨離」出清家中不穿的二手衣物。新竹市政府環保局統計，去年回收舊衣多達17.671公噸，部分經處理再利用，舊衣竟然可以搖身一變成文創手機座及環保局旁的美化圍籬，不僅賦予舊衣物全新生命，也讓資源循環永續。

新竹市政府環保局為整頓市容，不讓舊衣回收箱成為髒亂點，前年開始撤除擺在街頭的舊衣回收箱，改請民眾將家中不要穿的舊衣若要回收請交給環保局的資源回收車隨車收取，或是直接交給新竹市4處社福團體，供社福機構整理後販售作為收入。

去年一整年，市府環保局統計舊衣回收數量為17萬671公噸、約8萬8358件，包含環保局資源回收車回收，以及辦理宣導活動回收的大大小小舊衣，舊衣後端處理後交由環保局的資收廠統包廠商進行變賣；其中取約6620件舊衣，交給雄材大智公司進行再製成衣纖木相關產品。

市府環保局進一步說明，回收舊衣會先有環保局資收大軍進行回收衣料拆除鈕扣、拉鍊等異物後，再利用布料材質辨識儀器，將舊衣材質分類為「全聚酯、純棉、混紡加棉及其他」4大類，完成後交付具備豐富回收材料運用經驗的「雄材大智材料科技有限公司」再處理。

廠商將分類過的舊衣混入不織布邊角料或PE、PEL回收塑料經過清洗及破碎以專利相容劑混合製成衣木，接著後製文創品衣纖木手機座及板材，像是環保局廳舍外的圍籬就是用1870件回收舊衣、2萬570瓶回收塑膠容器再製而成，創造舊衣再利用的另類價值。

過年前不少人開始出清不穿的衣物，環保局也說明「舊衣物」屬新竹市公告回收資源物，請妥善打包提交給環保局資源回收車，「可回收」項目包含上衣、褲子、裙子、外套等。「不可回收」項目包括鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭、床單、貼身內衣褲、髒汙破損衣物等，請直接視為「一般垃圾」提交垃圾車。