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郭台銘發紅包了！高虹安代表贈與竹市義消 上頭印「8字」引聯想

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郭台銘發紅包了！高虹安代表贈與竹市義消

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
鴻海創辦人郭台銘與立法院前院長王金平聯手放送的「國泰民安　守護台灣」紅包再次出現，今晚由新竹市長高虹安代表贈與新竹市新竹市義消人員。記者王駿杰／翻攝
鴻海創辦人郭台銘與立法院前院長王金平聯手放送的「國泰民安　守護台灣」紅包再次出現，今晚由新竹市長高虹安代表贈與新竹市新竹市義消人員。記者王駿杰／翻攝

鴻海創辦人郭台銘與立法院前院長王金平聯手放送的「國泰民安　守護台灣」紅包再次出現，今晚由新竹市長高虹安代表贈與新竹市新竹市義消人員，藉此為勞義消人員對消防安全維護的辛勞付出。

郭台銘同時身兼義勇消防聯和總會總顧問職務，為慰勞竹市義消人員對於消防安全維護的辛勞付出，特別準備200元春節紅包共500份，總計金額10萬元整，於春節前夕給予竹市義消人員。

紅包袋上除印有郭台銘與前立法院長王金平的名字外，還有「國泰民安，守護台灣」8字，讀音近似「郭台銘安、守護台灣｣，十分有趣。

高虹安說，再過幾天就是農曆春節，她要誠摯感謝在場各位義消們說聲辛苦了！因為義消們全年無休、無私奉獻的努力，全力守護市民的公共安全，讓竹市民可以「平安、幸福」過好年。因為有義消們秉持無私奉獻的精神，在各自的崗位上努力付出，相信在大家齊心努力下，未來新竹市必定能持續創造幸福感，造就全台灣最幸福的城市。

鴻海創辦人郭台銘與立法院前院長王金平聯手放送的「國泰民安　守護台灣」紅包再次出現，今晚由新竹市長高虹安代表贈與新竹市新竹市義消人員。記者王駿杰／翻攝
鴻海創辦人郭台銘與立法院前院長王金平聯手放送的「國泰民安　守護台灣」紅包再次出現，今晚由新竹市長高虹安代表贈與新竹市新竹市義消人員。記者王駿杰／翻攝

郭台銘 紅包

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