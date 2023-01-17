郭台銘發紅包了！高虹安代表贈與竹市義消

鴻海創辦人郭台銘與立法院前院長王金平聯手放送的「國泰民安 守護台灣」紅包再次出現，今晚由新竹市長高虹安代表贈與新竹市新竹市義消人員，藉此為勞義消人員對消防安全維護的辛勞付出。

郭台銘同時身兼義勇消防聯和總會總顧問職務，為慰勞竹市義消人員對於消防安全維護的辛勞付出，特別準備200元春節紅包共500份，總計金額10萬元整，於春節前夕給予竹市義消人員。

紅包袋上除印有郭台銘與前立法院長王金平的名字外，還有「國泰民安，守護台灣」8字，讀音近似「郭台銘安、守護台灣｣，十分有趣。