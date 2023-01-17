桃園捷運綠線 完成國內首座跨高鐵捷運橋梁
桃園捷運綠線GC01標高架段工程今天凌晨於蘆竹區南青路及南崁路二段交叉路口，完成國內首座跨越高鐵捷運三跨連續曲線橋梁單元鋼構吊裝作業，是往通車邁進的重要指標。
桃園市政府捷運工程局晚間發布新聞稿表示，桃園捷運綠線高架段橫跨八德、蘆竹及大園3個行政區，目前已進入上部結構施工高峰期，其中跨越高鐵三跨連續曲線橋梁單元是重要指標工項之一。
捷工局表示，跨越台灣高鐵軌道需符合台灣高鐵淨高12.7公尺規定，且受限於桃園國際機場航高限制，特別設計墩柱高度約29公尺，橋梁單元全長約126公尺，主跨跨度超過42.5公尺的鋼構U型梁，以減少梁身高度方式跨越高鐵軌道。
桃園市政府捷運工程局長劉慶豐表示，整座三跨連續曲線橋梁單元分成10個階段，從去年11月15日夜間開始第1階段、第一跨吊裝，直至今天凌晨完成第10階段、第三跨，整座橋梁單元全數吊裝完成，為桃園捷運綠線的通車向前邁進了一大步。
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