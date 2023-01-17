快訊

第2波高階警官人事案曝光！158人大風吹 涉88會館全拔官

春節連假迎冷氣團！小年夜降雨熱區出爐 「這日」回暖喜出遊

春節桃清潔隊加班清運 張善政宣布加碼夜點費

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）今前往桃園區環境清潔稽查中隊慰勞，並宣布加碼夜點費。記者陳右豪／攝影
桃園市長張善政（中）今前往桃園區環境清潔稽查中隊慰勞，並宣布加碼夜點費。記者陳右豪／攝影

本周五將進入農曆春節，民眾也開始大掃除，桃園市清潔隊也開始加班清運垃圾，桃園市長張善政今前往桃園區環境清潔稽查中隊宣布加碼夜點費；環保局則呼籲大家春節清運時不要隨意棄置瓦斯罐及塞紅包給清潔隊員。

張善政說，春節有10天的連假，除了家裡累積的垃圾，觀光景點因人潮眾多，垃圾將大幅增加，為維護桃園的環境整潔，清潔隊會於1月20日（小年夜）、1月21日（除夕）、1月26日至1月28日（初五至初七）收運垃圾。

張善政表示，感謝清潔隊犧牲5天年假為市民服務，加班費今年從除夕到初五，加班出勤者發給1日加班費外，再增加1日的休假。夜點費也將由每晚80元調升至100元，感謝清潔隊員的付出。

環保局長陳世偉說，請市民在清運垃圾時，不要把瓦斯罐丟在垃圾車裡，這樣容易造成爆裂，導致清潔人員受傷。另外，清潔隊員只收垃圾不收紅包，呼籲市民不要塞紅包給清潔隊員造成困擾。

陳世偉說，桃園國家清潔週為1月14日至1月20日，這段時間清潔隊會加強清運工作，預估垃圾量會增加50%，而大年初一到大年初四因不收垃圾，初五的垃圾量預估將有2至3倍，也請市民共同維護環境整潔，盡速清運。

環保局長陳世偉呼籲大家年節不要隨意棄置瓦斯罐和塞紅包給清潔隊員。記者陳右豪／攝影
環保局長陳世偉呼籲大家年節不要隨意棄置瓦斯罐和塞紅包給清潔隊員。記者陳右豪／攝影

加班費 桃園市長

延伸閱讀

獨／張善政再發紅包！「5歲免學費」補助這天前入帳

訪桃園新永和市場發春聯 張善政：祝大家兔年行大運

桃園電子廠大火飄臭味 張善政急視察：開罰10到500萬

張善政抿一下紅酒再挨轟 酒駕防制理事長：駕駛倫理、個人素養出問題

相關新聞

獨／張善政再發紅包！「5歲免學費」補助這天前入帳

桃園市長張善政兌現選前政見「5歲幼兒免學費」，今年起補助每位就讀公私立幼兒園大班的5歲幼生每學年9000元，預估有2萬2...

李縉穎任國民黨新竹市黨部主委 曝首要任務輔選「他」

國民黨新竹市黨部新任主委李縉穎1月走馬上任，近期積極拜會黨內人士與議員，今天也參與市議會國民黨黨團會議。李縉穎說，接任主...

被列專輔學校 嘉義市興華中學:董事會全力支持資金

嘉義市私立興華高中被以「財務狀況顯著惡化」，列為專案輔導學校，對此，興華高中校方昨天發布聲明，對於教育部作法「深感遺憾」...

春節桃清潔隊加班清運 張善政宣布加碼夜點費

本周五將進入農曆春節，民眾也開始大掃除，桃園市清潔隊也開始加班清運垃圾，桃園市長張善政今前往桃園區環境清潔稽查中隊宣布加...

三義木雕館年初一起照常開館 推出「夯兔大展」迎新春

三義木雕博物館迎接兔年到來，即日起推出袖珍木雕展「夯兔大展」，展出以「兔」年生肖為主題的80件創作；木雕館依往例，春節假...

嘉惠學子多年 頭份市公所頒發賴清添獎學金

苗栗縣頭份市公所上午頒發賴清添紀念獎學金，這次共有東華大學鄭嘉儀等8名學生獲獎，獲頒獎狀及獎學金2000元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。