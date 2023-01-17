春節桃清潔隊加班清運 張善政宣布加碼夜點費

本周五將進入農曆春節，民眾也開始大掃除，桃園市清潔隊也開始加班清運垃圾，桃園市長張善政今前往桃園區環境清潔稽查中隊宣布加碼夜點費；環保局則呼籲大家春節清運時不要隨意棄置瓦斯罐及塞紅包給清潔隊員。

張善政說，春節有10天的連假，除了家裡累積的垃圾，觀光景點因人潮眾多，垃圾將大幅增加，為維護桃園的環境整潔，清潔隊會於1月20日（小年夜）、1月21日（除夕）、1月26日至1月28日（初五至初七）收運垃圾。

張善政表示，感謝清潔隊犧牲5天年假為市民服務，加班費今年從除夕到初五，加班出勤者發給1日加班費外，再增加1日的休假。夜點費也將由每晚80元調升至100元，感謝清潔隊員的付出。

環保局長陳世偉說，請市民在清運垃圾時，不要把瓦斯罐丟在垃圾車裡，這樣容易造成爆裂，導致清潔人員受傷。另外，清潔隊員只收垃圾不收紅包，呼籲市民不要塞紅包給清潔隊員造成困擾。