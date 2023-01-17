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三義木雕館年初一起照常開館 推出「夯兔大展」迎新春
三義木雕博物館迎接兔年到來，即日起推出袖珍木雕展「夯兔大展」，展出以「兔」年生肖為主題的80件創作；木雕館依往例，春節假期除了除夕休館一天，年初一到年初八都照常開放，縣府歡迎民眾來觀賞。
苗栗縣文化觀光局表示， 新春期間三義木雕館特別邀請薪傳營計畫主持人楊北辰策畫「聚薈」三義薪傳新銳木雕首展，邀薪傳營前3屆學員游宗穆、江若新、耿傑生、廖昭豪回到當年研習基地木雕館地下室，展出以當代木質立體造形藝術，詮釋木雕創作的全新樣貌，展期即日起至3月19日止。
為迎接兔年，館方並邀集國內資深與新銳多達54位木雕家響應，在2館三樓舉辦「夯兔大展」，堪稱全台首次且規模最大的主題袖珍木雕聯展，另外四樓還有「胡玉麟個展」，這兩項展覽即日起展 至3月26日止。
木雕館表示，年初三至年初五（1月24日至26日）還將邀木雕新秀進駐博物館現場創作表演，引導民眾深入瞭解木雕之美。
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