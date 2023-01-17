中壢士校大埤進出水口改善工程 解決積淹水問題

桃園中壢區仁福里因地勢低窪，榮民南路720巷19弄及仁福二街、仁福三街等街道，因側溝施作不足，及長年淤積問題，居民飽受淹水之苦；桃市府水務局雨水下水道科長王韻雄表示，將施作士校大埤進出水口改善工程，整體工期約1年，預計今年2月1日開工，待完工後改善民眾住家積淹水問題。

中壢當地屋舍老舊，加上附近大樓建築陸續興建，當時設計管線規畫不符現代型態，將增加排水系統負擔，而榮民南路720巷19弄至21弄有段58公尺無側溝路段，大雨來襲時無法負荷。

相關單位先前會勘過要施作排水溝不過因事涉私人土地，地主不同意，附近住戶也不希望自家門前有排水孔，議員謝美英接獲陳情希望相關單位能在滿足居民訴求下又能解決問題。

王韻雄表示，調查當地積淹水原因是士校大埤入出水口沒有抽水效果，因此將中壢榮民南路、同慶路口，分流井改建、榮民南路設置93.5m退水箱涵、榮民南路、同慶路設置集水井及道路側溝調整，以達灌排分離，並新設2座閘門、4座集水井、1座匯流井、管涵、暗溝等，整體工期約1年，預計今年2月1日開工。