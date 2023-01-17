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嘉惠學子多年 頭份市公所頒發賴清添獎學金

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市公所上午頒發賴清添紀念獎學金，這次共有8名學生獲獎。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市公所上午頒發賴清添紀念獎學金，這次共有8名學生獲獎。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市公所上午頒發賴清添紀念獎學金，這次共有東華大學鄭嘉儀等8名學生獲獎，獲頒獎狀及獎學金2000元。

頭份市公所表示，賴清添先生是頭份蟠桃莊人，日據時代開布莊，光復後至台北開染整廠，民國50年代回頭份爭取外資創辦中纖、華隆、聯合耐隆等三大廠，為東南亞10大企業，替國家及苗栗故鄉創造極高經濟產值，也是頭份紡織界知名企業家，他辭世後，長子賴金文為紀念父親捐資辦獎學金，委託頭份市公所成立賴清添先生獎學金專戶。

賴清添紀念獎學金每年10月開放申請，經委員會審查核發，市公所今年邀請賴清添的姪孫賴昌秀協助擔任委員並一同頒獎。

獲獎學生洪譽說，她很高興能通過審核獲獎，計畫未來讀研究所，獎學金可存起來當生活費。

東南亞 苗栗縣

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