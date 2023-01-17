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獨／張善政再發紅包！「5歲免學費」補助這天前入帳

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政兌現「5歲幼兒免學費」政見，預估2萬2065人受惠。圖／桃園市教育局提供
桃園市長張善政兌現「5歲幼兒免學費」政見，預估2萬2065人受惠。圖／桃園市教育局提供

桃園市長張善政兌現選前政見「5歲幼兒免學費」，今年起補助每位就讀公私立幼兒園大班的5歲幼生每學年9000元，預估有2萬2065人受惠。教育局表示，此次學費補助將統一直接撥入家長帳戶，預估最晚2月13日開學前就會發放助學金。民代樂觀其成，但呼籲市府盡量趕在農曆年前發紅包，未來也可擴大補助金額，減輕家長負擔。

教育局表示，此次補助對象為滿5歲的公私立幼兒園幼兒（2016年9月2日至2017年9月1日出生），市府自111學年度第2學期起，補助每位幼兒園大班幼生一個月1000元，一學年以9個月計算，每生將補助9000元，且私幼比照公立補助，預估受惠人數公私立幼生總計2萬2065人，所需經費約1億9858萬元。

教育局表示，幼兒只要符合年齡及就讀幼兒園資格，即可領取免學費補助，無排富條款，不過幼生需設籍桃園才能領取；各幼兒園將協助家長檢附戶口名簿、監護人郵局存摺影本、監護人印章等相關資料，向教育局提出申請，屆時助學金將統一直接撥入家長帳戶。

教育局幼教科長余黛佳表示，100學年度起全國已實施幼兒園大班免學費措施，其中5歲幼兒就讀公立幼兒園者入學免繳學費，就讀私立幼兒園者每生一學期補助1萬5000元；這次市府加碼補助雜費和代辦費部分每月共1000元，換言之，就讀公幼者可完全免繳學費、雜費及代辦費，就讀私幼者每學年也比照辦理，金額相同，都不排富，匯款會備註「桃市助學」。

議員朱珍瑤表示，桃園是年輕城市，必須優先解決托育問題，這次市府補助學雜費，家長都非常認同，希望政策能盡快落實，也可依據財政，逐年討論是否擴大到更多年齡層。議員李宗豪認為，補助學雜費雖是好事，但這次補助齊頭式發放9000元，未來應給予弱勢家庭更多幫助，減低育兒負擔。

幼兒園 教育局 桃園市長

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