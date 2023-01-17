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桃園男架木板睡荒地無水電僅木材生火 警年前送暖

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
大園區潘姓男子露宿荒地，舉目無親，靠撿回收維生，竹圍派出所員警今天自發性致贈物資，盼他過好年。記者楊湛華／翻攝
大園區潘姓男子露宿荒地，舉目無親，靠撿回收維生，竹圍派出所員警今天自發性致贈物資，盼他過好年。記者楊湛華／翻攝

桃園市大園區42歲潘姓男子撿回收維生，在公園旁荒廢土地自行搭建木板屋，生活環境不佳，大園警分局竹圍派出所得知潘男狀況後，趁春節前夕前往贈送物資，盼他度個好年。

竹圍派出所員警日前執行巡邏勤務時，發現潘男無家可歸，在荒地上離群索居，僅用木板及雜物搭起臨時住處來遮風避雨。

警方進一步關心更發現，潘男住處不但無水無電，還只能用木材生火，加上身體健康因素，平時只能靠撿資源回收維生，沒有任何親友，僅養一隻小黑狗作伴，生活相當困苦。

竹圍所巡佐陳永斌、警員張惟捷得知潘男狀況後，今天上午自發前往關心，贈送食品等民生物資，希望能幫助他暫時度過難關；潘男收到物資後眼眶泛淚，頻頻致謝，感謝警方協助。

大園區潘姓男子露宿荒地，舉目無親，靠撿回收維生，竹圍派出所員警今天自發性致贈物資，盼他過好年。記者楊湛華／翻攝
大園區潘姓男子露宿荒地，舉目無親，靠撿回收維生，竹圍派出所員警今天自發性致贈物資，盼他過好年。記者楊湛華／翻攝

桃園 資源回收 春節

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