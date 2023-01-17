桃園男架木板睡荒地無水電僅木材生火 警年前送暖

桃園市大園區42歲潘姓男子撿回收維生，在公園旁荒廢土地自行搭建木板屋，生活環境不佳，大園警分局竹圍派出所得知潘男狀況後，趁春節前夕前往贈送物資，盼他度個好年。

竹圍派出所員警日前執行巡邏勤務時，發現潘男無家可歸，在荒地上離群索居，僅用木板及雜物搭起臨時住處來遮風避雨。

警方進一步關心更發現，潘男住處不但無水無電，還只能用木材生火，加上身體健康因素，平時只能靠撿資源回收維生，沒有任何親友，僅養一隻小黑狗作伴，生活相當困苦。