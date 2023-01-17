高虹安慰勞消防員春節留守 為高級搜救犬Clay授階

農曆春節將至，新竹市長高虹安今到消防共13個單位慰勉消防員，並頒發加菜金，同時至金山分隊關心特種搜救犬隊、搜救犬訓練成果及全新搜救犬專用運輸車，並為通過高級認證的搜救犬Clay 授予一線二星官階。

高虹安表示，行政院已核定外勤消防員超勤加班費提高上限至1萬9000元，竹市為非六都第一個拍板核定發放的縣市。

另外，竹市也是全國第3個擁有搜救犬訓練場的縣市，也是六都以外少數特種搜救隊成立搜救犬隊的地區，感謝竹科管理局無償撥用金山分隊後方973平方公尺用地給市府，將投入1950萬元打造專屬搜救犬訓練場，讓領犬員與搜救犬培訓更加扎實。

高虹安說，今年災防演練將擴大成戰時情境演練，考量到不同天災影響，將請相關單位做好萬全準備、超前部署，如災害應變中心整備、前進指揮車部署、定期跨局處協調會議、特種搜救隊整合演練等，讓整場演習更加逼真及精實。

消防局長李世恭表示，竹市共培訓4隻搜救犬，其中搜救犬Clay 通過高級認證（IRO-B）、Ica和Henin獲得中級認證（IRO-A）、Veca 則正在培訓中，亦曾實際支援多場其他縣市山難搜救任務。

李世恭指出，今藉由高虹安到消防局慰勞時，特別安排高為高級搜救犬Clay授予一線二星官階，也讓高了解領犬員與搜救犬平時的訓練成果。