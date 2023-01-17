聽新聞
test
0:00 / 0:00
高虹安慰勞消防員春節留守 為高級搜救犬Clay授階
農曆春節將至，新竹市長高虹安今到消防共13個單位慰勉消防員，並頒發加菜金，同時至金山分隊關心特種搜救犬隊、搜救犬訓練成果及全新搜救犬專用運輸車，並為通過高級認證的搜救犬Clay 授予一線二星官階。
高虹安表示，行政院已核定外勤消防員超勤加班費提高上限至1萬9000元，竹市為非六都第一個拍板核定發放的縣市。
另外，竹市也是全國第3個擁有搜救犬訓練場的縣市，也是六都以外少數特種搜救隊成立搜救犬隊的地區，感謝竹科管理局無償撥用金山分隊後方973平方公尺用地給市府，將投入1950萬元打造專屬搜救犬訓練場，讓領犬員與搜救犬培訓更加扎實。
高虹安說，今年災防演練將擴大成戰時情境演練，考量到不同天災影響，將請相關單位做好萬全準備、超前部署，如災害應變中心整備、前進指揮車部署、定期跨局處協調會議、特種搜救隊整合演練等，讓整場演習更加逼真及精實。
消防局長李世恭表示，竹市共培訓4隻搜救犬，其中搜救犬Clay 通過高級認證（IRO-B）、Ica和Henin獲得中級認證（IRO-A）、Veca 則正在培訓中，亦曾實際支援多場其他縣市山難搜救任務。
李世恭指出，今藉由高虹安到消防局慰勞時，特別安排高為高級搜救犬Clay授予一線二星官階，也讓高了解領犬員與搜救犬平時的訓練成果。
消防局指出，過去率領搜救犬出勤任務時，僅能駕駛救護車退役改裝的後勤車輛，因功能性及舒適度皆不盡理想，常讓搜救犬處於緊張狀態，進而影響救災表現，考量救災工作分秒必爭，為保障出勤人員及犬隻安全，特別爭取預算採購價值250萬元的搜救犬運輸車，配發給搜救犬隊保管使用，正式加入救災行列，相信能讓專業的搜救犬展現更佳表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言