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紓解機捷A7站周邊車潮 龜山變三道路拓寬今通車

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
「龜山區A7二期內道路開闢工程」變三道路拓寬，工程近日竣工，今天通車。圖／桃園市工務局提供
「龜山區A7二期內道路開闢工程」變三道路拓寬，工程近日竣工，今天通車。圖／桃園市工務局提供

桃園市龜山區文青里因機場捷運A7站開發人口激增，每逢上下班時段車流嚴重壅塞。市府辦理「龜山區A7二期內道路開闢工程」變三道路拓寬，工程近日竣工，今天通車。市府表示，這次拓寬可望紓解春節期間車流，另變二道路、變一道路也分別施作、發包中，竣工後將可有效紓解捷運A7站周邊的車潮。

龜山樂善地區因有A7站開發，當地人口快速增加，市府也增設文青里，不過樂善地區交通建設跟不上發展，導致聯外道路經常打結。

「龜山區A7二期內道路開闢工程」分為變一道路、變二道路及變三道路等3部分執行。其中，變三道路拓寬範圍從龜山區文青二路延伸至文藝街口，長度約80公尺，工程經費726萬元。

市府工務局表示，變三道路施工前，既有巷道僅前段40公尺處完成拓寬，後段80公尺路寬僅約4至6公尺，大型車輛轉彎及迴轉空間明顯不足，這次拓寬後，道路路寬增為6至15公尺；此外工程也改善道路鋪面、設置擋土牆、側溝、人行道、路燈、增設護欄等，也藉由側溝將路面水流引至鄰近滯洪池，讓車輛行駛更順暢。

工務局表示，目前變二道路正施作中，範圍西起龜山區文化一路向東至牛角坡路與樂善一路口，新闢道路全長約170公尺，寬度為20公尺，工程預計於2025年初完工。

另，變一道路案範圍起於龜山區文化一路至文學路與樂善一路，未來將延伸形成T字路口，規畫道路總長約424公尺及路寬20公尺，目前也正發包中。

機場捷運 文青 人行道

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