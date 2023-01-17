偏鄉派出所聯合服勤制度民不安 楊文科：今年要走入歷史

竹縣部分偏鄉派出所聯合服勤制度上路，陸續引來尖石、關西等鄉親不安及反彈，新竹縣長楊文科今在主管會報聚焦討論，並要求聯合服勤制今年要走入歷史。新上任的縣警局長林信雄表示，目前計畫擴編警局組織，爭取編制員額1403名，再逐年以1403為目標爭取預算員額，期望今年5月議會定期會前送審，逐步將聯合服勤的派出所恢復至原先的服勤狀態。

因應大法官釋字785號、針對輪班制公務員修正的「公務員服務法」自今年1月起，竹縣警察局轄下警力較少的偏遠地區派出所，配合以「聯合服勤」方式執行巡邏等警政勤務，因而引發鄉親憂心治安、交通等問題進而陳情；楊文科表示，希望縣府財主單位全力支持警局進行擴編計畫，希望今年內就能把上路約半個月的偏鄉派出所聯合服勤，恢復為原來方式。

林信雄表示，新竹縣警力現行編制員額1245名，目前預算員額1183，實際現有員額1092名，不足預算員額90人。計畫透過擴編組織，爭取編制警力員額1403名，爾後逐年以1403為目標爭取預算員額，目前正上簽呈中。

林信雄說，1月5日全國警力統調後，新竹縣警力只出不進，導致缺額已多達19個；而警政署有452名員警支援各縣市，其中派任新竹縣僅12名。因此爭取府內人事、財主等相關單位支持該局擴編，不僅編制員額計畫1403人，未來的預算員額也1403人為目標。在考慮縣府財政預算下，他認為不一定要一次到位補齊，建議採逐年增補，但期待明年度就能增加5、60名。

竹縣警局規畫增置編制員額158人、預算員額220人，請增員額後，編制（預算）員額將為1403人；其中修編增置158人當中，141人為基層警員及偵查佐，預計請增員額並補足警力後，警員將優先補實偏鄉地區。