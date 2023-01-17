苗栗(火旁)龍、蘆竹湳好采頭祭 南北串連慶元宵

苗栗(火旁)龍活動今年終於不再受疫情干擾，元月27日起將以祥龍巡庄揭開系列活動序幕，造訪頭份、三灣等鄉鎮市，苗栗市公所上午並「策略聯盟」與頭份蘆竹湳好采頭藝術祭串連造勢，廣邀各地民眾到苗栗欣賞(火旁)龍、參加懷舊風情十足的好采頭祭，感受滿滿的傳統元宵風情。

苗栗(火旁)龍今年邁入第25周年，不但已成國內重要元宵活動，近年龍隊並遠赴外鄉鎮巡庄，將這項傳統民俗擴大；蘆竹湳傳統三合院及紅磚古厝建築密集，近年在苗栗縣傳統聚落文化協會的推動下，營造出濃郁的懷舊風情，成為亮點。

苗栗市長邱鎮軍上午帶領市民代表、里長前往頭份市蘆竹湳，聯合行銷苗栗(火旁)龍及當地好采頭藝術祭。邱鎮軍說，今年(火旁)龍從27日祥龍巡庄展開，第一站就到頭份永貞宮，因此前來串連行銷，苗栗(火旁)龍民俗踩街2月3日登場、4日為(火旁)龍之夜，5日是頭份蘆竹湳好采頭祭，遊客可連續3天感受苗栗元宵節慶的歡樂氣氛。

(火旁)龍踩街傍晚6點在苗栗市南苗三角公園封街起步，邀25個專業藝文團隊參與，在第一銀行、黃昏市場、體育館、建中街口、北苗火車站廣場有超過20支社區團隊暖場定點演出；(火旁)龍之夜除各龍隊輪番上陣接受鞭炮洗禮，還有世新大學啦啦隊表演、呈現街頭包龍故事主題的映象定幕劇夜光龍演出，壓軸安排去年驚艷四座的即將成真火舞團，帶來升級版火舞龍城。