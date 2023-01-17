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苗栗(火旁)龍、蘆竹湳好采頭祭 南北串連慶元宵

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份蘆竹湳社區三合院紅磚古厝密集，充滿傳統與懷舊風情。記者胡蓬生／攝影
頭份蘆竹湳社區三合院紅磚古厝密集，充滿傳統與懷舊風情。記者胡蓬生／攝影

苗栗(火旁)龍活動今年終於不再受疫情干擾，元月27日起將以祥龍巡庄揭開系列活動序幕，造訪頭份、三灣等鄉鎮市，苗栗市公所上午並「策略聯盟」與頭份蘆竹湳好采頭藝術祭串連造勢，廣邀各地民眾到苗栗欣賞(火旁)龍、參加懷舊風情十足的好采頭祭，感受滿滿的傳統元宵風情。

苗栗(火旁)龍今年邁入第25周年，不但已成國內重要元宵活動，近年龍隊並遠赴外鄉鎮巡庄，將這項傳統民俗擴大；蘆竹湳傳統三合院及紅磚古厝建築密集，近年在苗栗縣傳統聚落文化協會的推動下，營造出濃郁的懷舊風情，成為亮點。

苗栗市長邱鎮軍上午帶領市民代表、里長前往頭份市蘆竹湳，聯合行銷苗栗(火旁)龍及當地好采頭藝術祭。邱鎮軍說，今年(火旁)龍從27日祥龍巡庄展開，第一站就到頭份永貞宮，因此前來串連行銷，苗栗(火旁)龍民俗踩街2月3日登場、4日為(火旁)龍之夜，5日是頭份蘆竹湳好采頭祭，遊客可連續3天感受苗栗元宵節慶的歡樂氣氛。

(火旁)龍踩街傍晚6點在苗栗市南苗三角公園封街起步，邀25個專業藝文團隊參與，在第一銀行、黃昏市場、體育館、建中街口、北苗火車站廣場有超過20支社區團隊暖場定點演出；(火旁)龍之夜除各龍隊輪番上陣接受鞭炮洗禮，還有世新大學啦啦隊表演、呈現街頭包龍故事主題的映象定幕劇夜光龍演出，壓軸安排去年驚艷四座的即將成真火舞團，帶來升級版火舞龍城。

蘆竹湳好采頭藝術祭今年邁入第10年，社區內張燈結綵，喜氣洋洋，元月22日起至2月底安排社區裝置藝術展，2月5日好采頭祭從上午9點起在古厝登場，有乞龜呷平安及現場報名挖蘿蔔燈免費體驗；此外還有多種繳費參加的手作、體驗活動；下午3點起的「變裝踩庄鬧街」集合國小學童及庄內長輩，穿著自己繪製的衣服鬧街，提前為晚間重頭戲祈福遶境暖場，遶境後現場還有米特薩克斯風音樂饗宴、猜燈謎慶元宵等節目。

頭份蘆竹湳社區三合院紅磚古厝密集，充滿傳統與懷舊風情。記者胡蓬生／攝影
頭份蘆竹湳社區三合院紅磚古厝密集，充滿傳統與懷舊風情。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午到頭份市，將苗栗(火旁)龍與蘆竹湳好采頭藝術祭南北串連，共同行銷元宵節慶。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午到頭份市，將苗栗(火旁)龍與蘆竹湳好采頭藝術祭南北串連，共同行銷元宵節慶。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午到頭份市，將苗栗(火旁)龍與蘆竹湳好采頭藝術祭南北串連，共同行銷元宵節慶。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午到頭份市，將苗栗(火旁)龍與蘆竹湳好采頭藝術祭南北串連，共同行銷元宵節慶。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午到頭份市，將苗栗(火旁)龍與蘆竹湳好采頭藝術祭南北串連，共同行銷元宵節慶。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午到頭份市，將苗栗(火旁)龍與蘆竹湳好采頭藝術祭南北串連，共同行銷元宵節慶。記者胡蓬生／攝影
頭份蘆竹湳社區三合院紅磚古厝密集，充滿傳統與懷舊風情。記者胡蓬生／攝影
頭份蘆竹湳社區三合院紅磚古厝密集，充滿傳統與懷舊風情。記者胡蓬生／攝影
頭份蘆竹湳社區三合院紅磚古厝密集，充滿傳統與懷舊風情。記者胡蓬生／攝影
頭份蘆竹湳社區三合院紅磚古厝密集，充滿傳統與懷舊風情。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午到頭份市，將苗栗(火旁)龍與蘆竹湳好采頭藝術祭南北串連，共同行銷元宵節慶。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午到頭份市，將苗栗(火旁)龍與蘆竹湳好采頭藝術祭南北串連，共同行銷元宵節慶。記者胡蓬生／攝影

元宵節 團隊 遶境

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