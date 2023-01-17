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李縉穎任國民黨新竹市黨部主委 曝首要任務輔選「他」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
議員陳慶齡今天當選新竹市議會國民黨團新任總召。記者張裕珍／攝影
議員陳慶齡今天當選新竹市議會國民黨團新任總召。記者張裕珍／攝影

國民黨新竹市黨部新任主委李縉穎1月走馬上任，近期積極拜會黨內人士與議員，今天也參與市議會國民黨黨團會議。李縉穎說，接任主委後讓黨務人事年輕專業化，並強調2024年總統立委大選到來，輔選鄭正鈐立委連任更是重要任務，團結黨內士氣。

國民黨中央今年初發布桃園市、新竹市及苗栗縣黨部主任委員人事名單，其中新竹市黨部主委由台北市政府秘書處前主任研究員李縉穎出任。37歲李縉穎是前立委李嘉進兒子，曾因脫黨參選立委遭開除，在黨主席朱立倫安排下透過同舟計畫重返國民黨。

李縉穎以空降之姿接任黨部主委，近期積極在地方走動拜會黨內人士，包含前任主委議長許修睿、黨籍議員與參選市長失利的前議員林耕仁等人；今天也出席新竹市議會國民黨團的黨團會議，見證黨團議員一致通過由議員陳慶齡當選新任的黨團總召。

李縉穎說，自己是專任主委，一方面會做好黨務推行工作，因應2024總統立委大選即將到來，首要任務是就是輔選黨籍的立委鄭正鈐連任，並努力讓新竹市能開出漂亮的總統票。黨務方面也將讓幹部年輕專業化，也因過年前事務繁雜，預計年後布達。

由於國民黨原有位於民富街的新竹市黨部因積欠黨工薪水，前年以3.1億元價格拍賣出去，目前黨部位於經國路上。李縉穎考量黨部空間小加上不好停車，不易凝聚黨員感情，正另覓國民黨新竹市黨部新址，預計會在距離議會、市府不遠處租賃辦公廳舍。

有國民黨黨內人士認為，李縉穎與地方沒有淵源，黨內多還在觀望李的處事風格，尤其在去年的市長選戰當中，國民黨飽受棄保、藍白合重創，黨內裂痕恩怨仍在，從剛結束的正副議長選舉即可見一斑，未來如何重整黨務、凝聚黨內共識，考驗不小。

以「大局為重」放棄競選副議長的市議員陳慶齡今天當選國民黨團總召，陳說，明年2024年是對國民黨非常關鍵的年度，黨部主委李縉穎今天也來參加黨團會議，希望之後不管在議長、主委大家都能夠團結一心，替國民黨拿下2024年勝選。

國民黨新竹市黨部新任主委李縉穎1月走馬上任，近期積極拜會黨內人士與議員，今天現身市議會國民黨黨團。記者張裕珍／攝影
國民黨新竹市黨部新任主委李縉穎1月走馬上任，近期積極拜會黨內人士與議員，今天現身市議會國民黨黨團。記者張裕珍／攝影

國民黨 李縉穎 新竹

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