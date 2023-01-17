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新竹市年貨大街明天登場為期12天 這4條道路封街管制

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府暌違4年將在舊城商圈舉辦年貨大街，活動期間為明天（18日）至29日，範圍包括武昌街、東前街、東門街、復興路。圖／市府提供
新竹市政府暌違4年將在舊城商圈舉辦年貨大街，活動期間為明天（18日）至29日，範圍包括武昌街、東前街、東門街、復興路。圖／市府提供

新竹市政府暌違4年將在舊城商圈舉辦年貨大街，「竹塹春節嘉年華」活動期間為明天（18日）至29日，範圍包括武昌街、東前街、東門街、復興路，營業時間為每日上午8時至晚間10時。市府歡迎市民體驗熱鬧的年節氣氛，並提醒這4條道路將封閉管制，請用路人多加留意。

竹市府產發處指出，農曆春節是國人重要節慶，歡迎市民來年貨大街採買年貨，各式新春節氣商品一應俱全，增添濃郁過年氣氛，攤位擺設方式與周邊商家以面對面方式擺設，促進攤販與商家共榮。

產發處指出，今年除了傳統應景商品如南北貨、小吃、糖果、春聯等攤位外，更增添傳統民俗內容，包括捏麵人、畫糖人、傳統童玩、龍鬚糖、皮雕、書法等攤位，期盼打造一個熱鬧趣味多元的年貨市集。

產發處表示，新竹年貨大街受疫情影響已間隔4年未舉辦。今年重新開張的「竹塹春節嘉年華」特別推出「舊城商家消費滿額送好禮」活動，除夕至初五期間，至武昌街、東前街、東門街、復興路及中央商場內店家消費累積達2000元以上，持店家開立發票或收據，可至年貨大街服務台兌換精美贈品一份，每日限量200份，送完為止。

新竹市政府提醒，為維持活動場域及行人安全，今天（16日）中午12點至30日凌晨零時，復興路（東門街至文昌街）、武昌街（東前街至文昌街）、東前街（武昌街至東門街）、東門街（東前街至復興路）實施管制封閉。

另，1月18日至29日每日上午8點至晚上10點城隍廟行人徒步區照常實施。請行經年貨大街的民眾依現場指揮人員導引，小心慢行，留意行人及行車安全。

新竹市政府暌違4年將在舊城商圈舉辦年貨大街，活動期間為明天（18日）至29日，範圍包括武昌街、東前街、東門街、復興路。圖／市府提供
新竹市政府暌違4年將在舊城商圈舉辦年貨大街，活動期間為明天（18日）至29日，範圍包括武昌街、東前街、東門街、復興路。圖／市府提供
新竹市政府暌違4年將在舊城商圈舉辦年貨大街，活動期間為明天（18日）至29日，範圍包括武昌街、東前街、東門街、復興路。圖／市府提供
新竹市政府暌違4年將在舊城商圈舉辦年貨大街，活動期間為明天（18日）至29日，範圍包括武昌街、東前街、東門街、復興路。圖／市府提供

年貨大街 春節 新竹

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